Für ihren Auftritt in der Show „Adventsfest der 100 000 Lichter“ von Florian Silbereisen (42) entschied sich Barbara Schöneberger passend zum Anlass für ein wunderschönes Kleid in festlichem Rot. Doch die schicke und vor allem hautenge Robe hatte so ihre Tücken. Kurz bevor es für die 49-Jährige auf die Bühne ging, platzte ihr bezauberndes Kleid. Wieso es für die Moderatorin unmöglich war, SO die Garderobe zu verlassen? Nun ja, beim Riss kam noch etwas zum Vorschein: ihre hautfarbene Shapewear!

