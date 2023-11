Der Name der Band könnte etwas damit zu tun haben...“Dead or Alive“ – (Anm. d. Red. deutsch: „Tot oder lebendig“). Als Metal-Künstler ist es spannend, Songs zu covern. „You Spin Me Right Round“ ist ein Song, den jeder kennt und jeder mag. Die Idee dahinter ist, einen Song zu nehmen und ihn noch besser zu machen.

Hier läuft immer Musik und die Spotify-Playlist läuft dann einfach durch. Wir saßen in der Küche und haben Kaffee getrunken und dann lief Billie Eilish mit „Bad Guy“. Wir haben gesagt: Wie cool wäre es, wenn das ein Metal-Breakdown wäre. Wir waren im Studio, hatten Gitarren da und haben den Song dann einfach in unserer Version aufgenommen. So haben wir es mit „Dead or Alive“ auch gemacht. Eine gute Melodie bleibt eine gute Melodie – einen guten Song entstellt nichts.