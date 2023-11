Ein Ankleideraum soll her! Kader Loth und ihr Mann Ismet „Isi“ Atli sind bei „B:Real – echte Promis, echtes Leben“ ( hier auf RTL+ streamen) auf Wohnungssuche in Berlin. Die erste Besichtigung ist in Kreuzberg – und das Objekt gefällt. Kader und ihr Herzblatt Isi bestaunen einen Traum von einer Altbauwohnung mit drei Zimmern auf großzügigen 166 Quadratmetern – Platz für einen begehbaren Kleiderschrank gäbe es auch. Isi ist hin und weg. Er richtet die Bude vor seinem inneren Auge sogar schon ein. Und Kader? Die Reality-Queen möchte zwar eigentlich lieber in Charlottenburg oder Wilmersdorf residieren, aber auch sie ist durchaus angetan: Gut geschnitten, und „schön groß, hell!“

Als die Maklerin allerdings den Preis für die Wohnung nennt, vergeht Frau Loth das Grinsen schnell. 3.900 Euro Warmmiete??? „Für die Kohle will ich mindestens sechs Zimmer!“ – Kader ist fassungslos. Die Wohnung kommt nicht Frage! Offiziell schiebt Kader Loth die Absage zwar auf die Lage – aber zurück auf der Straße verkündet sie den wahren Grund: „Das kann sich ja gar kein sterblicher Mensch heutzutage mehr leisten … das muss man ein Professor sein oder ein Mafiosi sein.“

Ja, die Mietpreise sind nicht nur in Berlin wahrlich kriminell … aber wir sind sicher: Queen Kader und ihr Isi werden noch die passende Bleibe finden.