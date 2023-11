Ungewohnte Worte von Kader Loth! Hier macht sie ihrem Isi eine seltene Liebeserklärung

Als Kader Loth dann erklärt, was sie an Isi besonders liebt, schmilzt auch Moderatorin Lola Weippert dahin: „Isi ist ein ehrlicher Mensch. Er sieht in jedem Menschen einen Freund. Ich sehe in jedem Menschen einen Teufel.“ Und genau deshalb ergänzen sich die beiden so gut. „Zwischen uns gibt’s ein Urvertrauen“, schwärmt Kader weiter. Wenn sie ihm jetzt eine Botschaft überbringen könnte, dann: „Dass ich ihn vermisse und mich auf ihn freue.“

Die anderen „Temptation Island“-Kandidatinnen würden nur zu gerne das gleiche von sich und ihren Partnern behaupten. Doch die Realität sieht anders aus, wie die neueste Folge auf RTL+ zeigt. Viel Spaß! (kwa)