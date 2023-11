Zurück in der Frauenvilla haben sich die Wogen immer noch nicht geglättet und Kader hat weiterhin vor ihren Plan in die Tat umzusetzen. „Ich packe jetzt ein – ich geh morgen“, erklärt sie den sichtlich geschockten Verführern und verschwindet sogleich in ihr Zimmer, um ihre Sachen zu packen. „Ich bin momentan echt durcheinander. Am liebsten würde ich einpacken und mich dann einfach verabschieden“, erklärt Kader. Dennoch beschließt sie noch eine Nacht darüber zu schlafen.

„Ich finde Kader soll nicht gehen, wir brauchen Kader hier in der Villa. Sie ist so ein kleiner Sonnenschein, hofft Mitkandidatin Mimi Gwozdz sie noch umstimmen zu können.

Sichtlich angegriffen legt Kader sich ins Bett und kämpft mit den Tränen. Ob sie sich nach der Nacht von ihrem Entschluss noch abbringen lässt?