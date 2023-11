Micaela Schäfer macht jetzt Nägel mit Köpfen. Für einen Designer-Second-Hand-Shop sucht sie alle ihre Luxusstücke heraus und lässt sie von ihrem Reality-Kollegen und guten Freund Julian F.M. Stoeckel und dessen Lebensgefährten Marcell begutachten. Julian hat Connections und will ihr helfen, möglichst viel Profit zu machen. Aber warum eigentlich will die frisch gebackene 40-Jährige sich von all dem angehäuften Luxus trennen? „Ich muss! Ich brauch’ das Geld!“, so Micaelas simple und unspektakuläre Antwort.

Der Ertrag soll in ihr Hausbau-Projekt fließen. Und außerdem: „Man braucht definitiv überhaupt keine Designerklamotten, um Stil zu haben.“, weiß „La Mica“ nicht erst seit ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp 2012, „Ich sag immer, du kannst die teuersten Sachen anhaben, wenn du einfach billig aussiehst, dann sieht das auch wie Fake aus.“