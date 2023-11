Simone hat von Deniz erfahren, dass Ava kündigen will und begrüßt diesen Wunsch. Ihrer Meinung nach hat Ava durch ihre Beziehung mit Chiara viel Unruhe in den Kader gebracht und es sind einige unschöne Dinge passiert, an denen sie nicht ganz unschuldig ist. Von daher wäre es gar nicht so verkehrt, sich von ihr zu trennen. Simone ahnt jedoch nicht, dass Ava es sich inzwischen anders überlegt hat und bleiben will. Sie möchte Chiara in ihrer jetzigen Situation nicht im Stich lassen. Daher sucht sie das Gespräch mit Simone und will ihre Kündigung zurückziehen. Doch ist das auch in Simones Sinne?