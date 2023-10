Ava will ihren Job als Trainerin im Zentrum kündigen, weil sie sich indirekt die Schuld an Chiaras Unfall gibt. Über diese Entscheidung hat sie ihren Chef Deniz schon informiert. Bleibt nun noch, auch Chiara davon zu erzählen. Die liegt immer noch mit ihrem gebrochenen Bein im Krankenhaus. Sie freut sich, als Ava zu Besuch kommt und fragt sie, was es Neues im Zentrum gibt. Als Ava ausweichend darauf antwortet, merkt Chiara jedoch, dass sie ihr etwas verheimlicht. Ob Ava Chiara von ihrem Kündigungswunsch erzählt, zeigt das Video oben.