Kilian hat von Justus Geld erpresst, um seinen Traum von der Reichenbach-Mall zu verwirklichen. Seine Cousine Isabelle ist nicht begeistert davon, dass sich ihr Bruder auf eine Auseinandersetzung mit dem unberechenbaren Justus Albrecht eingelassen hat. Sie fürchtet dessen Rache. Und tatsächlich bemerkt Isabelle in letzter Zeit seltsame Dinge: Jemand hat aus ihrem Champagnerglas getrunken, sie wird auf der Straße von einem Auto verfolgt und nun entdeckt sie auch noch einen Blutfleck auf ihrer Decke. Will Justus sie töten? Als Isabelle Kilian den Fleck zeigen will, ist der jedoch wieder verschwunden. Und so glaubt ihr Cousin ihr nicht. Vielmehr vermutet er, dass Isabelle sich den Blutfleck in ihrer Angst eingebildet hat. Aber dann fällt ihm in Isabelles Wohnung doch etwas Ungewöhnliches auf, wie das Video oben zeigt.