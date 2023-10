Justus ist fassungslos, als er erkennt, dass es Kilian Reichenbach war, der ihn erpresst hat. Und dann erfährt er auch noch, dass sein Kompagnon Maximilian das schon gewusst und ihm nichts davon gesagt hat. Da will Justus nur noch eins: Rache an Kilian nehmen. Damit Maximilian ihn nicht daran hindern kann, sperrt er ihn kurzerhand in der Küche der Villa ein. Dann öffnet er den Safe im Salon und holt eine Waffe heraus. Mit dieser macht er sich auf den Weg zu Kilian ins „Prunkwerk“. Das ganze Drama zeigt das Video oben.