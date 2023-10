Imani und Deniz stecken noch mitten in ihrer Krisenbewältigung, da poppt plötzlich das Thema „Heiraten“ bei ihnen auf. Sie bekommen nämlich irrtümlicherweise eine Torte geliefert mit der Aufschrift „Will you marry me?“ („Willst du mich heiraten?“). Das sieht Deniz als Wink des Schicksals an und er überlegt, ob sie nicht tatsächlich heiraten sollten. „Vielleicht es ja der kleine Schubser, den wir gebraucht haben“, meint er. Ob Imani das jedoch auch so sieht? Ist sie trotz ihrer aktuellen Probleme bereit seine Frau zu werden? Das verrät das Video oben.