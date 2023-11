Auf Sightseeing-Tour mit GZSZ-Stars: Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff zeigen uns ihr Paris

Während Laura und John auf ihrer Reise in der Stadt der Liebe ankommen, schafft Emily es in ihrem Liebeskummer kaum aus dem Bett, geschweige denn nach Paris, wo sie auf einer Fashion Show ihre neuesten Taschenkollektion präsentieren soll. Ihre Freundin Lilly macht Emily klar, dass sie sich so eine Chance nicht wegen Sascha entgehen lassen darf. Emily macht sich in letzter Sekunde auf den Weg in die Fashionmetropole, wo sie unfreiwillig Johns und Lauras Zweisamkeit stört. Emily bereut schon, doch noch angereist zu sein, bis sie sich dank eines charmanten Barkeepers für eine Nacht auf die Stadt der Liebe einlässt.

Derweil muss John erkennen, dass Laura ihn nicht nur aus romantischen Gründen nach Paris geführt hat. Moritz ist auf dem Weg zu ihr, mit einem brisanten Koffer, von dem John eigentlich nichts wissen sollte. Doch als dieser Koffer im Backstagetrubel von Emilys Fashionshow verschwindet, bleibt Laura nichts anderes übrig, als John über dessen Inhalt aufzuklären, was zu einer Zerreißprobe für Lauras und Johns Beziehung wird. Emily genießt unterdessen ihren großen Auftritt. Sie fühlt sich lebendig wie lange nicht mehr. Sie ahnt nicht, dass ein überraschendes Wiedersehen bald alles auf den Kopf stellen wird. Nicht nur, dass Emilys Herz auf die Probe gestellt wird, sie ist plötzlich in größter Gefahr.

Zu sehen gibt es das große GZSZ-Special aus Paris am Donnerstag, den 23. November um 19.40 Uhr. Bereits jetzt die Folge zum Abruf auf RTL+ bereit.