Es ist kaum zu glauben, dass Udo Jürgens schon seit fast neun Jahren tot ist. Denn seine Hits wie „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“, „Ich war noch niemals in New York“ laufen immer noch rauf und runter – sei es im Radio, im Streaming auf RTL+ oder auf Partys. 37 Jahre lang war er der wichtigste Mann an seiner Seite: Pepe Lienhard (77), der legendäre Bandleader aus der Schweiz.

Und auch Beatrice Egli (Karrierestart bei DSDS) ist ein großer Fan: „Mit meinem Papa habe ich seine Musik auf Schallplatten und CDs rauf- und runtergehört.“ Deshalb hat sie den 2014 verstorbenen Komponisten und Songwriter auferstehen lassen. In ihrer TV-Show singt sie gemeinsam mit dem Mädchen- und Jungenchor Friedrichshainer Spatzen Udo Jürgens Kinderlied „Ein Kind ist ein Kind“. Und auf einmal taucht auch Udo Jürgens auf der Leinwand auf und übernimmt einige Zeilen. Alte Videoaufnahmen machen diesen emotionalen TV-Moment möglich!

Lesen Sie auch: So wurde Beatrice Egli zum Superstar!

Schon im Vorfeld hatte DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli angekündigt: „Ich freue mich gemeinsam mit meinen Gästen und dem Publikum auf einen emotionalen, herzerwärmenden Abend zum Mitsingen, zum Mitlachen und Mitfühlen. Denn es wird, glaube ich, die emotionalste Show, die ich je gemacht habe.“

Streaming-Tipp: Hier gibt’s ganz viel DSDS!

Und auch Bandleader Pepe Lienhard macht für 2024 eine emotionale Ankündigung – bitte weiterlesen!