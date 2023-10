Womöglich haben Sie es sich schon gedacht: Die Frage nach dem besten Hersteller oder den besten Smartphones ist pauschal kaum zu beantworten. So auch nicht beim Duell Apple gegen Samsung. Aber es gibt ein paar Punkte, an denen Sie sich orientieren können:

Zu Apple wechseln Sie am besten, wenn Sie ein sicheres und einfach zu handhabendes Betriebssystem, eine einfache, aber sehr gute Kamera und hochwertige sowie robuste Materialien in Ihrem Smartphone möchten. Dafür, dass Sie im Alltag dann keine Gedanken mehr an das Drumherum verschwenden müssen und Ihr Handy einfach gut funktioniert, ist Apple der beste Hersteller.

Wer Samsung wählt, muss sich ein bisschen mehr mit seinem Handy auseinandersetzen: Qualitativ steht diese Marke Apple in Nichts nach – doch Kamera, Apps und Betriebssystem brauchen etwas mehr Aufmerksamkeit, um perfekt zu laufen. Dafür gibt es viel mehr Individualisierungsoptionen. Besonders für Hobby-Fotografen oder Menschen, die unterwegs arbeiten (Samsung S Pen), eignet sich ein Samsung-Smartphone perfekt.