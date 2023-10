Anna-Maria Ferchichi streitet "Sommerhaus"-Teilnahme ab

Anna-Maria Ferchichi (41) hat in einer Instagram Story zu den Gerüchten um einen angeblichen "Sommerhaus der Stars"-Auftritt Stellung bezogen. Wie die "Bild"-Zeitung kürzlich berichtete, soll ihr Ehemann Bushido (45) über eine mögliche Teilnahme an der RTL-Reality-Show im kommenden Jahr mit dem Sender verhandeln. "Mein Nachrichtenfach zum 'Sommerhaus' explodiert", beginnt die 41-Jährige ihr Statement. "Nein, wir sind nicht in Verhandlungen", stellt sie klar und betont: "Und nein, wir werden auch nicht teilnehmen an der Show." Den Bericht darüber bezeichnet Ferchichi als "Fake News".