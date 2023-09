"Der Angeklagte und der Geschädigte sollen in der Tatnacht vor einem Club in der Düsseldorfer Altstadt in einen Streit geraten sein. Der Angeklagte soll dann plötzlich ausgeholt und dem Geschädigten zunächst einen Faustschlag und anschließend einen Fußtritt gegen den Kopf ver-setzt haben“, so Stefan Peters von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Ein Urteil soll vorraussichtlich am 25. Oktober fallen.