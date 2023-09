Fast jeder Fünfte über 65 Jahre ist in Deutschland von Altersarmut betroffen. Viele Rentner, auch hier in NRW, müssen sich was dazuverdienen. Die CDU schlägt vor: Steuerfreies Weiterarbeiten für bis zu 2.000 Euro pro Monat. Ob die sogenannte Aktivrente überhaupt umsetzbar ist, dazu stellte die Partei heute eine Studie vor.