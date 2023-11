Sila Sahin ist gebürtige Berlinerin. Auch beruflich war die Schauspielerin lange für das Set bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in der Hauptstadt am Start. Vor drei Jahren zog die 37-Jährige mit ihrem Mann, dem Profifußballtorwart Samuel Radlinger, nach Österreich. Mit ihm hat sie zwei Kinder, die 2018 und 2019 zur Welt kamen. Die kennen also nur das Leben dort. Doch diese Ära ist aktuell erstmal passé.

„Wir haben ja jetzt drei Jahre in Österreich gelebt und natürlich vermissen sie auch ihr Umfeld in Österreich, weil das ist das, wo sie aufgewachsen sind. In Berlin habe ich aber einen sehr großen Freundeskreis, die auch mittlerweile viele Kinder haben. Und deshalb fühlen die sich da auch pudelwohl“, versichert Sila, als RTL sie beim Spendenmarathon 2023 trifft.

