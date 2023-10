Eigentlich weiß Ania in ihrer Rolle als Isabelle ganz genau, was zu tun ist, wenn in einer Szene getrunken wird. Meistens führt man den Becher an den Mund und tut so, als würde man trinken. Genau das hat die Schauspielerin in einer Szene nicht beachtet und trinkt tatsächlich von der grünen Flüssigkeit. Die ist scheinbar nur etwas fürs Auge und so kann Ania nicht mehr an sich halten. Sofort spuckt sie die grüne Brühe wieder zurück in den Becher. „Entschuldigung, ich habe wirklich einen Schluck davon getrunken, ich wollte auch nicht reinspucken, aber bäh“, so der AWZ-Star.

„Ich war so drin und habe einfach einen richtigen Schluck genommen“, erklärt sie ihren Ausrutscher. Danach gibt es auch beim Team kein Halten mehr und großes Gelächter bricht aus.



Die Szene musste im Anschluss noch mal wiederholt werden, aber Glück für alle Fans, denn so ist ein neues, unvergessenes Outtake entstanden.