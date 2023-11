Alles andere als sportlich! Diese Promis waren beim Sportpresseball der absolute Hingucker

Wow, mit diesen Roben sorgten die Damen für jede Menge Glamour in Frankfurt!

Cathy Hummels, Laura Wontorra, Uschi Glas, Magdalena Brzeska und viele weitere Prominente erschienen am Samstagabend zum 41. Deutschen Sportpresseball. Dem Anlass entsprechend warfen sich die Promi-Ladys ordentlich in Schale – wir haben für Sie ein paar der schönsten Looks einmal genauer unter die Lupe genommen!