Alle „Löwen" wollen investieren: „Zeeds“-Gründer Sven Junglas kann es kaum fassen

Selbst Ralf Dümmel, der „Mr. Regal“ im „Löwenrudel“, ist überzeugt: „Jeder ist geflasht und dann haben wir gesagt: ‘Kann man aus dieser Geschichte, nicht was Großes, was Riesengroßes, sondern was noch viel Größeres machen?’“ Der „Löwe“ führt aus: „Wenn jeder so irgendwie seine Stärke da reinbringt, dann reden wir über etwas, das es so wahrscheinlich noch nicht gegeben hat.“ „Zeedz“ hat Ralf Dümmel überzeugt: Er will das erste Mal in eine App investieren.

Tillmann Schulz ist ehrlich und spricht auch den schwierigen Teil an. Die fünf Löwen bieten dem Gründer zusammen eine Investition von 600.000 Euro an, aber jeder von ihnen bringt seine spezielle Expertise mit ein. Daher lautet ihr Angebot: fünf Prozent für jeden Investor. Statt zehn Prozent müsste der Gründer jetzt 25 Prozent Firmenanteile abgeben.

Nimmt der junge Gründer dieses Angebot an? Das und die komplette Folge gibt es zu jederzeit auf RTL+ auf Abruf zu sehen. (sma)