Das Zubehör und die Aufsätze im Überblick

Deckel: Frischhaltedeckel, Deckel für die Aufsätze mit passenden Adaptern

Frischhaltedeckel, Deckel für die Aufsätze mit passenden Adaptern Julienne : groß, klein

: groß, klein Reibe: fein, grob, Ingwer-/Kokosreibe

fein, grob, Ingwer-/Kokosreibe Stiftschneider: groß, klein

groß, klein Sonstige Aufsätze: Zitruspresse, Eiertrenner

Zitruspresse, Eiertrenner Weiteres Zubehör: Reinigungsgabel, Rezeptkarte

Den Multischneider von Fackelmann gibt es bei Aldi derzeit für 29,99 Euro. Der Nicer Dicer mit 16 Teilen kostete vor einigen Tagen in anderen Shops mindestens fünf Euro mehr. Amazon drückt nach Aldis Sonderangebot jetzt das Gerät sogar auf einen Preis von 26,99 Euro – also drei Euro günstiger als beim Discounter. Damit bietet der Online-Shop die Alternative zum derzeitig Bestpreis an. Zugreifen lohnt sich also.