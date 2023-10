„Auf einmal kam meine Airbnb-Nachbarin und meinte: ‘René, wir müssen sofort in den Bunker – wir werden angegriffen!’“ Was wie ein Albtraum klingt, wird für René Casselly am 7. Oktober 2023 schreckliche Wirklichkeit. Eigentlich will der „Let’s Dance“-Sieger in Tel Aviv nur eine gute Zeit mit Freunden verbringen. Doch dann bricht der Terror der Hamas los. Wie René die wohl schrecklichsten Stunden seines Lebens erlebt hat, erzählt er uns im Video.

