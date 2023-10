5 Geschenke zum Einzug, die garantiert in Erinnerung bleiben

Ob für sich selbst oder für Gäste – Aschenbecher sollten in keinem Haushalt fehlen. Sie sehen aber meist nicht besonders schick aus. Ein tolles Einzugsgeschenk sind daher kunstvolle Aschenbecher, wie der Kussmund von Loghot*. So wird der sonst eher schmutzige Gegenstand peppig und lebhaft. Außerdem ist er so ein absoluter Hingucker auf jedem Tisch oder Balkon – ganz egal, ob er jemals tatsächlich benutzt wird.