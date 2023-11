20 Jahre nach üblem Autounfall: Hulk Hogans Sohn wieder wegen Alkohol am Steuer festgenommen

Umso schockierter sei sie jetzt, dass der Sohn von Wrestling-Star Hulk Hogan nicht aus seinen Fehlern gelernt habe. Laut „TMZ“ sei Nick Bollea Mitte November wieder wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden.

In dem „TMZ“-Bericht erzählt Debra: „Ich trauere täglich um den körperlichen Verlust meines Sohnes. Aber ich danke Gott, dass ich John wenigstens hier bei uns zu Hause habe.“ Dass Nick Bollea nun wieder wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen sein woll, schockiere sie nicht. Nach ihrer Ansicht sei er einfach „nicht erwachsen“ geworden. Dennoch hoffe sie, dass sich bald was ändere. Damit nicht mehr Menschen in Gefahr kommen.

Denn bislang habe sich Nick Bollea mit der erneuten Verhaftung einfach absolut „respektlos“ gegenüber seines Opfers verhalten - so die Mutter des ehemaligen US-Marine-Soldaten John Graziano. (jma)