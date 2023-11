134.000 Euro! Ehepaar plündert Konto der Eltern und genießt Leben im Luxus!

2017 erhalten Gary und Diane Mansell eine Vollmacht über das Konto von Garys Eltern, nachdem eines der Elternteile schwer gestürzt ist. Die Mansells ziehen in deren Haus. Zwei Jahre später verkaufen sie das Haus der Eltern, doch DIE erhalten nie das Verkaufsgeld! Die Mansells geben an, dass immerhin noch rund 57.000 Euro auf dem Konto seien – aber in Wahrheit sind es zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Cent, so die zuständige Polizei in Merseyside.

Lesen Sie auch: Vorsicht, Spoofing! Mit dieser Masche zocken Betrüger Paypal-Kunden ab