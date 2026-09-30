Das Wichtigste in Kürze Lachgas beim Zahnarzt bezahlen gesetzlich Versicherte in der Regel selbst; DA Direkt nennt in seinem Ratgeber etwa 80 bis 100 Euro dafür.

Den Dämmerschlaf übernimmt zum Beispiel die TK nur unter denselben strengen Bedingungen wie eine Vollnarkose.

Eine Vollnarkose zahlt die Kasse nur mit medizinischem Grund, etwa bei Kindern unter 12 Jahren, die bei der Behandlung nicht mitarbeiten können, oder einer diagnostizierten Angst vor der Zahnbehandlung.

Wer sich ohne einen solchen Grund in Narkose behandeln lassen möchte, trägt diese Wunschnarkose vollständig selbst.

Wer Lachgas erstattet bekommen will, braucht einen Tarif, der es ausdrücklich nennt, zum Beispiel DA Direkt, wo Lachgas zu den Zahnbehandlungen zählt.

Lachgas, Dämmerschlaf oder Vollnarkose: Was ist der Unterschied?

Die drei Verfahren unterscheiden sich darin, wie stark Ihr Bewusstsein gedämpft wird: Mit Lachgas bleiben Sie ansprechbar, im Dämmerschlaf nehmen Sie deutlich weniger wahr, in der Vollnarkose schlafen Sie vollständig. Daraus folgt fast alles andere, vom Aufwand in der Praxis bis zur Frage, wer die Rechnung bezahlt.

Lachgas Dämmerschlaf (Analgosedierung) Vollnarkose (Allgemeinanästhesie) So wirkt es Sie atmen über eine Maske ein Gemisch aus Lachgas und Sauerstoff ein Beruhigende und schmerzlindernde Medikamente dämpfen das Bewusstsein Sie sind während der Behandlung ohne Bewusstsein Ansprechbar? ja, je nach Tiefe der Sedierung eingeschränkt nein Wer beteiligt ist die Zahnarztpraxis, mit eigener Überwachung Zahnarztpraxis und Anästhesist, die laut TK gemeinsam entscheiden immer ein Facharzt für Anästhesiologie Zahlt die Kasse? in der Regel nicht nur mit medizinischem Grund nur mit medizinischem Grund Preisangabe im Ratgeber von DA Direkt etwa 80 bis 100 Euro etwa 150 Euro ca. 150 bis 300 Euro

Lachgas ersetzt die Spritze nicht. Nach dem Informationsblatt der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg bekommen Sie zusätzlich eine örtliche Betäubung, weil das Gas allein den Schmerz nicht vollständig ausschaltet. Es nimmt vor allem die Anspannung. Für Angstpatienten ist das oft der Punkt, an dem ein Termin wieder machbar wird, und darüber sollten Sie mit Ihrer Praxis sprechen.

Der Vorteil im Alltag: Nach der Sitzung atmen Sie etwa fünf Minuten reinen Sauerstoff, und laut Kammer können Sie die Praxis bereits 15 Minuten nach der Behandlung allein verlassen und sind wieder verkehrstüchtig.

Die Bundeszahnärztekammer hält in ihrer Stellungnahme vom Oktober 2024 fest, dass vor einer ambulanten Vollnarkose die milderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein sollten. Für die meisten Erwachsenen mit Zahnarztangst ist Lachgas deshalb das Verfahren, über das Sie zuerst mit Ihrer Praxis sprechen sollten.

Wann zahlt die Krankenkasse die Narkose beim Zahnarzt?

Die gesetzliche Kasse übernimmt eine Vollnarkose nur, wenn sie medizinisch notwendig ist. Die KZBV nennt dafür diese Fälle:

Kinder unter 12 Jahren, die bei der Behandlung nicht mitarbeiten können

Menschen mit geistiger Behinderung oder schwerer Bewegungsstörung

eine diagnostizierte Zahnbehandlungsphobie

eine Unverträglichkeit gegen Betäubungs- oder Beruhigungsmittel

größere Eingriffe, die unter örtlicher Betäubung nicht möglich sind

Alles andere ist eine Wunschnarkose. Sie ist medizinisch nicht begründet, und deshalb bekommen Sie dafür eine Privatrechnung. Das gilt auch dann, wenn Sie sich die Narkose aus verständlicher Angst wünschen, solange diese Angst nicht als Phobie diagnostiziert ist.

Für den Dämmerschlaf gibt es keine eigene, großzügigere Regel. Die TK zahlt ihn unter denselben Bedingungen wie die Vollnarkose, also nur, wenn eine andere Art der Schmerzausschaltung nicht möglich ist. In allen anderen Fällen schreibt sie ausdrücklich, dass Sie eine Privatrechnung erhalten.

Wer mit einem Kind unter 12 Jahren zur Behandlung geht, hat die besten Aussichten auf eine Kassennarkose, sofern das Kind nicht mitarbeiten kann oder der Eingriff es verlangt.

Wichtig: Lassen Sie sich vor dem Termin schriftlich geben, ob die Narkose als Kassenleistung oder privat abgerechnet wird. Ein Missverständnis an dieser Stelle fällt sonst erst mit der Rechnung auf.

Für Lachgas gilt keine dieser Ausnahmen: Es bleibt fast immer Privatleistung. Die TK führt die Lachgassedierung ausdrücklich unter den Leistungen, die Sie selbst bezahlen. Die KZBV erwähnt Lachgas bei den Kassenregeln gar nicht. Für Sie als Kassenpatient heißt das: Mit Lachgas rechnen Sie grundsätzlich privat ab.

Es gibt eine bekannte Ausnahme. Die AOK Hessen zahlt bis zu 150 Euro pro Kalenderjahr für eine Lachgassedierung, wenn Sie höchstens 25 Jahre alt sind und mindestens ein Weisheitszahn entfernt wird. Fragen Sie bei Ihrer eigenen Kasse nach, ob sie eine vergleichbare Zusatzleistung anbietet, bevor Sie die Lachgasrechnung als gegeben hinnehmen.

Was kostet Lachgas beim Zahnarzt, und wer zahlt am Ende?

Einen festen Preis für Lachgas beim Zahnarzt gibt es nicht, weil die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) keine eigene Position dafür kennt. Die Praxis muss die Leistung deshalb analog berechnen, also über eine vergleichbare Position.

Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg verweist auf eine Empfehlung, Lachgas analog zur GOZ-Nummer 6200 abzurechnen. Diese Position hat 450 Punkte.

Beim 3,5-fachen Satz ergibt das 88,58 Euro. Eine alte Position aus der Gebührenordnung für Ärzte, die “Rauschnarkose”, dürfen Zahnärzte laut Kammer nicht mehr verwenden.

Die 88,58 Euro sind allerdings keine Obergrenze. Für lange Eingriffe hält die Kammer eine Honorarvereinbarung für denkbar, die deutlich über dem 3,5-fachen Satz liegt. Eine solche Vereinbarung unterschreiben Sie vor der Behandlung. Lassen Sie sich darin den Betrag in Euro nennen, nicht nur einen Faktor.

Einzelne Versicherer nennen in ihren Ratgebern Richtwerte. Sie sind Orientierung, keine Preisliste:

Verfahren DA Direkt nennt ARAG nennt Lachgas etwa 80 bis 100 Euro keine Angabe Dämmerschlaf etwa 150 Euro keine Angabe Vollnarkose ca. 150 bis 300 Euro etwa 100 Euro für ca. 60 Minuten, plus 50 Euro je weitere Stunde

Die Spannen passen zur Abrechnungslogik: Eine Narkose wird nach Dauer teurer, Lachgas bleibt im Vergleich überschaubar. Die eigentliche Behandlung, etwa die Füllung oder die Extraktion, kommt in jedem Fall als eigene Position dazu.

Wer am Ende zahlt, zeigt ein Rechenbeispiel. Nehmen Sie eine erwachsene Patientin mit starker Angst, die in einer rund einstündigen Sitzung mehrere Zähne versorgt bekommen soll. Ob sie am Ende etwas zahlt, hängt weniger vom Verfahren ab als davon, ob ihre Angst diagnostiziert ist.

Ausgangslage mit Lachgas in Vollnarkose Angst ohne Diagnose Privatrechnung; Grundlage analog GOZ 6200, 88,58 Euro beim 3,5-fachen Satz Wunschnarkose, Privatrechnung; ARAG nennt etwa 100 Euro für ca. 60 Minuten Diagnostizierte Zahnbehandlungsphobie weiterhin Privatrechnung (so bei der TK) Kassenleistung

Das Ergebnis wirkt zunächst verkehrt herum. Mit Diagnose bekommt die Patientin das stärkere Verfahren von der Kasse bezahlt, während das mildere Lachgas privat bleibt. Wer wirklich unter einer Phobie leidet, sollte sie deshalb diagnostizieren lassen, bevor über das Verfahren und das Geld entschieden wird.

Ohne Diagnose zahlt sie in beiden Spalten selbst. Beim Lachgas setzt eine Zahnzusatzversicherung an: Bei DA Direkt Premium läuft Lachgas als Zahnbehandlung und wird beim Netzwerkzahnarzt zu 100 Prozent erstattet. Die Zahnstaffel von 1.100 Euro im ersten Jahr engt eine Lachgasrechnung dieser Größenordnung kaum ein.

Zahnzusatzversicherungen, die Lachgas ausdrücklich nennen

Die vier Anbieter unten führen Lachgas in ihren Bedingungen oder auf ihrer Produktseite beim Namen, und nur darauf kommt es an: Ein Tarif, der Lachgas nicht nennt, gibt Ihnen darauf keinen Anspruch. Wir haben sie danach geordnet, wie verlässlich und sofort die Leistung greift. DA Direkt passt, wenn Sie bald einen Termin haben. BarmeniaGothaer lohnt sich, wenn Sie ohnehin Zahnersatz absichern wollen. ottonova und ARAG arbeiten mit einem festen Jahresbudget.

Tarif Was der Tarif für Lachgas vorsieht Wichtigste Bedingung DA Direkt Komfort, Premium, Premium Plus Erstattung als Zahnbehandlung Zahnstaffel des Tarifs Barmenia Mehr Zahnvorsorge Bonus 100 Prozent ohne Höchstgrenze nur zusammen mit einem Barmenia-Zahnersatztarif Barmenia Mehr Zahnvorsorge 100 Prozent 150 Euro im ersten Jahr, 300 Euro in den ersten zwei Jahren ottonova Zahn 100 100 Prozent abzüglich Kassenleistung 300 Euro pro Versicherungsjahr, nur mit einer versicherten Behandlung ARAG bis zu 350 Euro pro Jahr gilt für schmerz- und angstlindernde Maßnahmen insgesamt

DA Direkt: Lachgas als normale Zahnbehandlung, ohne Wartezeit

DA Direkt nennt die Erstattung für schonende Behandlungen wie Lachgas oder Hypnose unter den Zahnbehandlungen, und zwar in Komfort, Premium und Premium Plus. Maßgeblich sind damit der Erstattungssatz für Zahnbehandlung und die Zahnstaffel, also die Höchstbeträge in den ersten Versicherungsjahren.

Tarif Zahnbehandlung beim Netzwerkzahnarzt bei anderen Zahnärzten Zahnstaffel Jahr 1 Zahnstaffel Jahr 4 Komfort 90 % 75 % 750 Euro 3.000 Euro Premium 100 % 90 % 1.100 Euro 4.400 Euro Premium Plus 100 % 100 % 1.500 Euro 6.000 Euro

Keiner der drei Tarife hat eine Wartezeit. Wir halten Premium für die sinnvolle Stufe, wenn Lachgas Ihr Hauptgrund ist: Beim Netzwerkzahnarzt bleibt nichts bei Ihnen hängen, und Premium Plus lohnt sich erst, wenn Ihre Praxis nicht zum Netzwerk gehört oder in den ersten Jahren große Rechnungen anstehen.

BarmeniaGothaer: Mehr Zahnvorsorge Bonus ohne Höchstgrenze

Barmenia listet im Tarif Mehr Zahnvorsorge Bonus Vollnarkose, Akupunktur, Hypnose, Analgo-Sedierung und Lachgas-Sedierung mit 100 Prozent und ohne Höchstgrenze. Damit deckt er als einziger Tarif hier alle drei Verfahren aus diesem Ratgeber ausdrücklich ab, den Dämmerschlaf eingeschlossen.

Der Haken: Mehr Zahnvorsorge Bonus lässt sich nur zusammen mit einem Barmenia-Zahnersatztarif abschließen. Der einfache Tarif Mehr Zahnvorsorge nennt dieselben Leistungen, begrenzt sie aber auf 150 Euro im ersten Jahr und 300 Euro in den ersten zwei Jahren; ab dem dritten Jahr fällt die Grenze weg. Wenn Sie Zahnersatz ohnehin absichern wollen, ist das Bonus-Paket die umfassendste Lösung für Angstpatienten.

ottonova: Zahn 100 mit eigenem Budget für Narkose und Lachgas

Laut Tarifbedingungen (Ausgabe 11/2023) erstattet Zahn 100 Akupunktur, Hypnose, Lachgas und Vollnarkose zu 100 Prozent, abzüglich dessen, was die Kasse zahlt. Bei einem Zahnarzt ohne Kassenzulassung sind es 70 Prozent.

Die Grenze liegt bei 300 Euro pro Versicherungsjahr, und dieser Betrag zählt in die Zahnstaffel hinein.

Wichtig ist die Bedingung dahinter: Das Lachgas wird nur erstattet, wenn es zu einer versicherten Behandlung gehört, etwa einer Füllung oder einer Wurzelbehandlung. Für Patienten, die Lachgas regelmäßig bei der Behandlung brauchen, ist das eine berechenbare Lösung.

ARAG: bis zu 350 Euro im Jahr für angstlindernde Maßnahmen

ARAG nennt bis zu 350 Euro pro Jahr für schmerz- und angstlindernde Maßnahmen, darunter Vollnarkose, Hypnose, Akupunktur und Lachgassedierung. Das ist das höchste feste Jahresbudget dieser Auswahl. Welche Tarifstufe die Leistung enthält, sollten Sie vor dem Abschluss in den Bedingungen nachlesen.

So bereiten Sie die Sitzung mit Lachgas vor

Eine gute Vorbereitung spart Ihnen Geld und Ärger. Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor:

Klären Sie im Vorgespräch, welches der drei Verfahren die Praxis für Sie vorschlägt und warum. Die Kammer nennt ein Aufklärungsgespräch über Ablauf und Risiken als Voraussetzung für Lachgas. Fragen Sie nach der Abrechnung: welche Position, welcher Faktor, und ob eine Honorarvereinbarung geplant ist. Einen Betrag in Euro können Sie mit Ihrem Tarif abgleichen, einen Faktor nicht. Planen Sie eine Narkose, lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob sie über die Kasse läuft. Schließen Sie eine Zahnzusatzversicherung ab, bevor die Behandlung angeraten ist. Wer erst danach abschließt, ist meist zu spät dran, weil Versicherer angeratene Behandlungen ausschließen. Heben Sie die Rechnung auf und reichen Sie sie zusammen mit der Rechnung für die eigentliche Behandlung ein. Bei ottonova ist das ohnehin Bedingung.

Tipp: Wenn Ihre Praxis kein Lachgas anbietet, lohnt die Suche nach einer anderen Praxis eher als der Sprung zur Vollnarkose. Die Narkose ist das aufwendigere Verfahren, und ohne Diagnose zahlen Sie sie selbst.

Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine zahnärztliche Untersuchung, Diagnose oder Behandlung. Ob Lachgas, Dämmerschlaf oder eine Vollnarkose für Sie infrage kommt, ob Ihre Angst oder der Eingriff eine Narkose medizinisch begründet und was die Praxis dafür berechnet, klären Ihre Zahnarztpraxis und gegebenenfalls der Anästhesist im persönlichen Gespräch.

Häufige Fragen zu Lachgas beim Zahnarzt

Was kostet Lachgas beim Zahnarzt? Lachgas beim Zahnarzt zahlen gesetzlich Versicherte in der Regel selbst, und DA Direkt nennt in seinem Ratgeber etwa 80 bis 100 Euro dafür. Einen festen Preis gibt es nicht. Nach einer Empfehlung, auf die die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg verweist, ergibt die analoge Abrechnung bis zum regulären Höchstsatz 88,58 Euro; bei langen Eingriffen ist eine Vereinbarung über diesem Satz möglich.

Was ist Lachgas und wie wirkt es beim Zahnarzt? Lachgas ist Distickstoffmonoxid, das Sie gemischt mit Sauerstoff über eine Maske einatmen. Es beruhigt und dämpft das Bewusstsein, ohne dass Sie einschlafen: Sie atmen selbst und bleiben ansprechbar. Den Schmerz schaltet es nicht vollständig aus, deshalb bekommen Sie zusätzlich eine örtliche Betäubung.

Narkose oder Lachgas: Was ist besser? Für Erwachsene mit Zahnarztangst ist Lachgas meist der sinnvollere erste Schritt, weil die Bundeszahnärztekammer vor einer ambulanten Vollnarkose die milderen Verfahren ausschöpfen will. Die Vollnarkose bleibt für große Eingriffe, kleine Kinder, die nicht mitarbeiten können, und Fälle, in denen nichts anderes möglich ist. Welche Wahl für Sie passt, entscheidet die Praxis mit Ihnen.

Darf ich nach einer Lachgas-Behandlung selbst Auto fahren? Ja, nach dem Informationsblatt der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg sind Sie bereits 15 Minuten nach der Behandlung wieder verkehrstüchtig. Vorher atmen Sie etwa fünf Minuten reinen Sauerstoff, damit das Lachgas vollständig abgeatmet wird. Danach können Sie die Praxis allein verlassen.