Das Wichtigste in Kürze Preis: Die Bayerische Zahnzusatzversicherung kostet laut Anbieter ab 4,80 Euro im Monat, und zwar in der Einstiegsstufe ZAHN Smart.

Die Bayerische Zahnzusatzversicherung kostet laut Anbieter ab 4,80 Euro im Monat, und zwar in der Einstiegsstufe ZAHN Smart. Bester Tarif: ZAHN Prestige zahlt 100 Prozent bei Zahnbehandlung und Zahnersatz und bekam von Stiftung Warentest im Juli 2025 die Note 0,5.

ZAHN Prestige zahlt 100 Prozent bei Zahnbehandlung und Zahnersatz und bekam von Stiftung Warentest im Juli 2025 die Note 0,5. Versicherer: Auf Ihrem Versicherungsschein steht nicht die Marke “die Bayerische”, sondern BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG.

Auf Ihrem Versicherungsschein steht nicht die Marke “die Bayerische”, sondern BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die Grenze: In den ersten vier Jahren gilt eine Obergrenze für die Erstattung, und sie fällt viel niedriger aus, wenn Ihnen schon mehrere Zähne fehlen.

In den ersten vier Jahren gilt eine Obergrenze für die Erstattung, und sie fällt viel niedriger aus, wenn Ihnen schon mehrere Zähne fehlen. Ihr nächster Schritt: Lassen Sie den Heil- und Kostenplan prüfen, bevor die Behandlung beginnt. Eine ausgeschöpfte Jahresgrenze korrigiert später niemand mehr.

Die Zahnzusatzversicherung der Bayerischen im Überblick

Verkauft wird der Schutz unter der Marke die Bayerische, gezeichnet wird er von der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die Münchener Gruppe führt mehrere rechtlich getrennte Gesellschaften, und nur diese eine versichert Ihre Zähne.

Das Programm umfasst drei Zahntarife und einen Zusatzbaustein. ZAHN Smart ist die günstige Einstiegsstufe, ZAHN Komfort die mittlere, ZAHN Prestige der Rundumtarif. Dazu kommt ZAHN Sofort für Menschen, bei denen eine Behandlung bereits angeraten ist oder schon läuft. Eine Wartezeit gibt es in keinem der Tarife, der Schutz gilt ab Vertragsbeginn.

Wenn Sie gerade zwischen Smart, Komfort und Prestige schwanken, entscheidet allerdings ein anderes Detail über Ihren Schutz: wie viele Zähne Ihnen bei Vertragsbeginn fehlen. In den ersten vier Kalenderjahren begrenzt eine Leistungsstaffel die Erstattung, und ihre Höhe hängt genau daran. Wer mit zwei oder drei Lücken einsteigt, bekommt im ersten Jahr einen Bruchteil dessen, was ein lückenloses Gebiss auslöst. Kaum ein anderer Versicherer koppelt seine Höchstbeträge so direkt an den Gebisszustand.

Die Bayerische Zahnzusatzversicherung im Urteil

Die Bayerische ist ein starker Anbieter für alle, die früh einsteigen und ein weitgehend intaktes Gebiss mitbringen. Für Menschen mit mehreren Zahnlücken verliert das Angebot dagegen genau dort an Wert, wo sie es brauchen.

Das spricht für die Bayerische

ZAHN Prestige erstattet Zahnbehandlung und Zahnersatz zu 100 Prozent, und Stiftung Warentest hat den Tarif im Finanztest 07/2025 mit 0,5 bewertet. Innerhalb der Staffelgrenzen bleibt Ihnen damit kein Eigenanteil. Wenn Sie ohnehin den Vollschutz suchen, rechnen Sie direkt mit Prestige.

Es gibt keine Wartezeit. Sie können also direkt nach Vertragsabschluss zum Zahnarzt gehen, ohne Monate abzuwarten. Legen Sie den Vertragsbeginn trotzdem vor den ersten Behandlungstermin, nicht dazwischen.

Der Abstand zwischen Komfort und Prestige beträgt bei den Einstiegsbeiträgen einen Euro im Monat. Lassen Sie sich beide Stufen im selben Durchgang berechnen, bevor Sie sich für die mittlere entscheiden.

ZAHN Sofort deckt den Fall ab, der sonst fast überall zum Ausschluss führt: eine bereits angeratene Behandlung. Dafür zahlen Sie 29,90 Euro im Monat zusätzlich.

Die Prophylaxe ist in Komfort und Prestige mit festen Beträgen hinterlegt: 100 Euro je Behandlung, im Kalenderjahr bis 150 Euro bei Komfort und bis 200 Euro bei Prestige. Rechnen Sie Ihre professionelle Zahnreinigung gegen die Jahresgrenze, nicht gegen den Betrag je Sitzung.

Das sollten Sie vorher wissen

Die Leistungsstaffel richtet sich nach der Zahl Ihrer fehlenden Zähne. Bei zwei bis drei Lücken sind im ersten Kalenderjahr 300 Euro das Maximum. Zählen Sie Ihre Lücken, bevor Sie rechnen, denn davon hängt ab, ob der Vertrag Ihr eigentliches Problem überhaupt lösen kann.

Die Beiträge veröffentlicht die Bayerische nur als “ab”-Werte ohne Altersangabe. Ihren tatsächlichen Beitrag sehen Sie erst im Rechner, und er steigt mit dem Eintrittsalter. Vergleichen Sie deshalb nie die Einstiegspreise, sondern immer zwei konkrete Angebote für Ihr Alter.

ZAHN Smart erstattet 75 Prozent bei Zahnbehandlung und Zahnersatz. Bei hochwertigem Zahnersatz bleibt damit ein spürbarer Eigenanteil offen. Wir halten Smart für einen sinnvollen Kauf gegen kleine Rechnungen, nicht als Absicherung gegen ein Implantat.

Eine Wartezeit entfällt, ein kurzer Fragebogen beim Antrag nicht. Nehmen Sie sich dafür Zeit und holen Sie sich im Zweifel Ihre Behandlungshistorie aus der Praxis.

Taucht in einem Vergleichsportal der Tarifname “ZAHN Prestige Plus” auf, findet er sich auf der aktuellen Produktseite des Anbieters nicht wieder. Prüfen Sie im Angebot, welchen Tarif Sie tatsächlich vor sich haben.

Unter dem Strich: Wer mit gesunden Zähnen einsteigt, bekommt hier viel Schutz für sein Geld. Wer mit mehreren Lücken kommt, kauft eine Absicherung, die erst in einigen Jahren voll greift.

ZAHN Prestige 100 Prozent bei Zahnbehandlung und Zahnersatz, von Stiftung Warentest mit 0,5 bewertet. Prestige-Schutz sichern

Welche Tarife hat die Bayerische und was kosten sie?

Die Bayerische führt drei Zahntarife: ZAHN Smart ab 4,80 Euro, ZAHN Komfort ab 16,50 Euro und ZAHN Prestige ab 17,50 Euro im Monat. Diese Werte sind Einstiegsbeiträge ohne Altersangabe, denn der Anbieter berechnet den Beitrag individuell.

Zahnbehandlung Zahnersatz Prophylaxe Beitrag laut Anbieter ZAHN Smart 75 % 75 % inklusive, Höchstbetrag nicht ausgewiesen ab 4,80 Euro im Monat ZAHN Komfort 100 % 80 bis 90 % je nach Bonusheft, dazu 100 % der Regelversorgung 100 Euro je Behandlung, bis 150 Euro im Kalenderjahr ab 16,50 Euro im Monat ZAHN Prestige 100 % 100 % 100 Euro je Behandlung, bis 200 Euro im Kalenderjahr ab 17,50 Euro im Monat

Wir halten ZAHN Komfort für den schwächsten Kauf im Programm. Der Tarif liegt beim Einstiegsbeitrag einen Euro unter Prestige, erstattet beim Zahnersatz aber nur 80 bis 90 Prozent und macht diesen Satz zusätzlich von einem lückenlos geführten Bonusheft abhängig. Bei einer vierstelligen Rechnung sind diese zehn bis zwanzig Prozentpunkte das Geld, um das es geht.

Ob der Abstand auch in Ihrem Alter so klein bleibt, zeigt erst der Rechner. Lassen Sie sich beide Angebote am selben Tag mit denselben Angaben erstellen und vergleichen Sie die Monatsbeiträge direkt nebeneinander.

ZAHN Smart spielt in einer anderen Liga, und das ist keine Kritik. Für 75 Prozent auf Zahnbehandlung und Zahnersatz zahlen Sie ab 4,80 Euro, also gut ein Viertel des Prestige-Einstiegs. Wenn Sie vor allem Füllungen, Wurzelbehandlungen und die Zuzahlung bei einfachem Zahnersatz abfedern wollen, reicht das. Sobald ein Implantat realistisch im Raum steht, reicht es nicht mehr.

ZAHN Sofort: der Baustein für eine schon angeratene Behandlung

ZAHN Sofort kostet 29,90 Euro im Monat und ist der Zusatzbaustein für Behandlungen, die Ihnen bereits angeraten wurden oder schon laufen. Genau dieser Fall führt bei Zahnzusatzversicherungen sonst regelmäßig dazu, dass die Erstattung ausbleibt.

Der Baustein löst damit ein echtes Problem. Viele Menschen denken erst an eine Zusatzversicherung, wenn die Praxis den Kostenvoranschlag auf den Tisch legt, und stehen dann vor verschlossenen Türen.

Tipp: Fragen Sie vor Abschluss schriftlich nach, bis zu welchem Betrag ZAHN Sofort eine bereits angeratene Behandlung übernimmt und wie lange diese Begrenzung gilt. Diese beiden Angaben entscheiden, ob sich der Baustein für Ihre konkrete Behandlung rechnet oder ob Sie 29,90 Euro im Monat für eine Erstattung zahlen, die kleiner ausfällt als der Beitrag.

Leistungsstaffel: Wie viel zahlt die Bayerische in den ersten vier Jahren?

Die Leistungsstaffel ist eine Obergrenze für die Erstattung in den ersten vier Kalenderjahren, und die Bayerische staffelt sie nach der Zahl Ihrer fehlenden Zähne. Bei höchstens einem fehlenden Zahn liegt die Grenze im ersten Kalenderjahr bei 1.250 Euro, bei zwei oder drei fehlenden Zähnen bei 300 Euro.

Fehlende Zähne bei Vertragsbeginn 1. Kalenderjahr Jahre 1 bis 2 zusammen Jahre 1 bis 3 zusammen Jahre 1 bis 4 zusammen 0 bis 1 1.250 Euro 2.500 Euro 3.750 Euro 5.000 Euro 2 bis 3 300 Euro 600 Euro 900 Euro 1.200 Euro

Ab dem fünften Kalenderjahr entfällt die Begrenzung. Nach einem Unfall gilt sie sofort nicht mehr, der Schutz ist also von Anfang an unbegrenzt, wenn ein Zahn durch einen Unfall verloren geht.

Der Mechanismus ist ungewöhnlich. Die meisten Anbieter staffeln allein nach Vertragsjahren, und wer eine Lücke im Gebiss hat, zahlt dort höchstens einen Risikozuschlag. Die Bayerische regelt es über die Summe: Der Tarif steht Ihnen offen, aber er zahlt in den ersten Jahren deutlich weniger.

Die Zahlen oben stellt der Anbieter als allgemeine Regel für seine Zahnzusatzversicherung dar, nicht getrennt nach ZAHN Prestige, Komfort und Smart. Lassen Sie sich vor der Unterschrift bestätigen, welche Staffelwerte in Ihrem Tarif gelten, und zwar mit Bezug auf die Versicherungsbedingungen und nicht auf das Werbeblatt.

Was das praktisch heißt: Wenn Ihnen bereits zwei Zähne fehlen, stehen Ihnen in den ersten vier Jahren zusammen 1.200 Euro zu. Das ist weniger, als eine einzelne Implantatversorgung an privatem Anteil auslöst. Der Vertrag ist dann kein Fehler, aber er trägt erst ab dem fünften Jahr das, was Sie sich davon versprechen.

Beitrag und Staffel der Bayerischen Die Einstiegsbeiträge starten bei 4,80 Euro im Monat. Welche Summen in Ihren ersten vier Jahren gelten, zeigt das Angebot des Anbieters. Beiträge vergleichen

Gibt es bei der Bayerischen eine Wartezeit?

Nein, die Bayerische verzichtet auf eine Wartezeit. Sie können also unmittelbar nach Vertragsbeginn mit einer Behandlung beginnen, ohne eine Sperrfrist abzuwarten, wie sie bei vielen anderen Anbietern üblich ist. Zusammen mit der Leistungsstaffel ergibt das eine klare Regel: Leisten kann der Vertrag sofort, nur eben begrenzt.

Einen kurzen Fragebogen füllen Sie beim Antrag trotzdem aus. Was Sie dort eintragen, bindet Sie rechtlich: Nach § 19 VVG müssen Sie die gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten, und eine falsche Angabe kann den Versicherer später zum Rücktritt oder zur Vertragsanpassung berechtigen. Das trifft ausgerechnet den Moment, in dem Sie die Erstattung brauchen.

Wir raten deshalb zu einem nüchternen Vorgehen: Bitten Sie Ihre Praxis vor dem Antrag um einen Ausdruck Ihrer Behandlungshistorie der vergangenen Jahre und beantworten Sie die Fragen daraus, nicht aus dem Gedächtnis. Angeratene Behandlungen gehören dazu, auch wenn Sie den Termin noch nicht gemacht haben.

Wenn der sofortige Leistungsbeginn Ihr Hauptkriterium ist, lohnt der Blick auf das breitere Feld der Tarife ohne Wartezeit. Die Bayerische ist dort einer von mehreren Anbietern, und die Unterschiede liegen dann in der Staffel.

Kostenbeispiel: Ein Implantat trifft auf die Jahresgrenze

Ein Implantat ist der Fall, an dem sich die Leistungsstaffel der Bayerischen entscheidet, weil die gesetzliche Kasse hier am wenigsten beiträgt. Der Festzuschuss ist laut KZBV fest an die Regelversorgung gekoppelt, im Fall einer Zahnlücke also an eine Brücke. Entscheiden Sie sich für ein Implantat, bleibt der Kassenanteil exakt gleich hoch, und die gesamte Differenz landet bei Ihrer Zusatzversicherung und bei Ihnen.

Wie hoch dieser Kassenanteil ausfällt, können Sie beeinflussen, allerdings nur über Jahre. Die Grundstufe liegt bei 60 Prozent des Betrags für die Regelversorgung. Wer seine Zähne nachweislich pflegt und die jährliche Kontrolle wahrnimmt, erhält 70 Prozent, und nach zehn Kalenderjahren mit lückenlosen Kontrollterminen 75 Prozent. Das Kalenderjahr 2020 unterbricht diese Kette nicht.

Dieser Hebel wirkt langsam, die Grenze Ihrer Zusatzversicherung dagegen sofort. Genau daran entscheidet sich das folgende Beispiel.

Rechnen wir den Verlauf durch. Ihnen fehlt ein Zahn, Sie schließen ZAHN Prestige ab und lassen im ersten Vertragsjahr implantieren. Der Tarif erstattet 100 Prozent, die Staffel deckelt diese Erstattung im ersten Kalenderjahr aber bei 1.250 Euro.

Implantation, Knochenaufbau und die Krone auf dem Implantat werden üblicherweise in mehreren Schritten über Monate abgerechnet. Die erste Rechnung schöpft die Grenze in aller Regel aus, die zweite trifft im selben Kalenderjahr auf ein leeres Budget. Kommen Sie mit zwei oder drei Lücken in den Vertrag, stehen im ersten Kalenderjahr 300 Euro zur Verfügung, und die Implantatversorgung ist damit im Wesentlichen Ihre eigene Rechnung.

Das lässt sich steuern, und zwar über den Kalender. Die Staffel läuft nach Kalenderjahren, nicht nach Ihrem Behandlungsplan. Legt Ihre Praxis den zweiten Behandlungsschritt medizinisch vertretbar ins Folgejahr, greift die kumulierte Grenze der ersten beiden Jahre von 2.500 Euro, und Ihnen stehen noch einmal 1.250 Euro zur Verfügung.

Sprechen Sie diese Terminfrage aktiv an, bevor der Heil- und Kostenplan geschrieben wird. Zahnärztinnen und Zahnärzte kennen das Thema, planen aber nach medizinischen und nicht nach versicherungstechnischen Gesichtspunkten, solange niemand danach fragt.

So bekommen Sie Ihre Zahnarztrechnung erstattet

Damit die Bayerische zahlt, muss der Heil- und Kostenplan bei ihr liegen, bevor der erste Behandlungstermin stattfindet. An diesem Verfahrensschritt scheitern die meisten Erstattungen, und er kostet Sie nichts außer ein paar Tagen Geduld.

Die Reihenfolge entscheidet über die Auszahlung:

Ihre Praxis erstellt den Heil- und Kostenplan. Der geht digital an Ihre Krankenkasse, die den Festzuschuss bewilligt. Denselben Plan schicken Sie an die Bayerische und lassen sich die Erstattungshöhe vorab bestätigen. Fragen Sie dabei ausdrücklich nach dem Stand Ihrer Leistungsstaffel im laufenden Kalenderjahr. Nach der Behandlung reichen Sie die Rechnung ein. Die Kasse überweist ihren Festzuschuss, der Versicherer seinen Anteil, und angestoßen werden müssen beide Wege von Ihnen.

Bitten Sie die Praxis darum, die Rechnung nach GOZ-Positionen aufgeschlüsselt auszustellen und Material- sowie Laborkosten getrennt auszuweisen. Sammelposten wie “Zahnersatz” führen regelmäßig zu Rückfragen und verzögern die Auszahlung um Wochen.

Wenn eine Position gekürzt wird, fragen Sie nach der konkreten Bedingungsstelle, auf die sich die Kürzung stützt. Eine Erstattungsabrechnung ohne Begründung ist kein Ergebnis, sondern der Anfang eines Vorgangs.

Wer versichert Ihre Zähne bei der Bayerischen?

Ihre Zahnzusatzversicherung wird von der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG gezeichnet. Die Gruppe besteht aus mehreren eigenständigen Gesellschaften: BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung a.G. als Muttergesellschaft, BL die Bayerische Lebensversicherung AG und eben die BA für das Kompositgeschäft. Eine eigene Krankenversicherungs-AG gibt es in der Gruppe nicht.

Dass tatsächlich die BA Ihr Vertragspartner ist, lässt sich nachvollziehen: Der Anbieter hat Bestandsverträge der astra Versicherung AG auf die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG übertragen und weist das auf der eigenen Seite aus. Kein Vergleichsportal in den Suchergebnissen nennt diese Gesellschaft beim Namen.

Interessant ist das wegen der Sparte. Die BA ist im Mitgliederverzeichnis des GDV mit dem klassischen Kompositgeschäft geführt, also mit Kfz, Haftpflicht, Rechtsschutz, Tier- und Hausratversicherung. Ihre Zahnzusatzversicherung kommt damit nicht von einem spezialisierten Krankenversicherer, sondern von einem Allgemeinversicherer.

Das ist kein Warnsignal. Zahnzusatzprodukte werden in Deutschland regelmäßig nach Art der Schadenversicherung kalkuliert, und die Gesellschaft steht unter derselben Aufsicht wie jeder andere Versicherer auch.

Praktisch relevant ist es trotzdem. Wenn Sie kündigen, widersprechen oder eine Beschwerde einlegen, adressieren Sie die BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, und im Schriftverkehr taucht dieser Name auf, nicht die Marke aus der Werbung. Wer das nicht weiß, hält den ersten Brief für Post eines fremden Unternehmens.

Wie schneidet die Bayerische in Tests und Ratings ab?

ZAHN Prestige erhielt von Stiftung Warentest im Finanztest 07/2025 die Note 0,5 (sehr gut), bei 278 geprüften Tarifen. Das ist das stärkste Argument des Anbieters und der Grund, warum die Bayerische in Vergleichen regelmäßig oben auftaucht. Bewertet wurde allerdings Prestige, weder Komfort noch Smart. Prüfen Sie im Angebot, für welchen Tarif das Siegel gilt, bevor Sie sich für eine günstigere Stufe entscheiden.

Auf Unternehmensebene kommt ein zweites Urteil dazu. Die Ratingagentur Assekurata bewertet die Bonität der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG mit “A” (stark) bei stabilem Ausblick. Das ist eine Aussage über die Finanzkraft der Gesellschaft, nicht über die Qualität eines Tarifs. Für Sie heißt es schlicht: Der Versicherer ist solide aufgestellt, über Ihre Erstattung entscheiden trotzdem allein die Bedingungen.

Beaufsichtigt wird die Gesellschaft von der BaFin. Die Aufsicht sichert die Solvenz des Unternehmens und die Einhaltung der Regeln, sie prüft aber keine einzelne Leistungsablehnung. Dafür bleibt Ihnen der Beschwerdeweg und, falls nötig, der Weg zum Versicherungsombudsmann.

So kommen Sie aus dem Vertrag

Kündigen können Sie Ihre Zahnzusatzversicherung bei der Bayerischen in Textform, also per Brief oder E-Mail, mit Versicherungsnummer und gewünschtem Beendigungstermin. Die maßgeblichen Fristen und die Mindestvertragsdauer stehen in Ihrem Versicherungsschein und in den Versicherungsbedingungen. Lesen Sie beide, bevor Sie ein Datum in den Brief schreiben, denn eine zu spät eingegangene Kündigung verlängert den Vertrag um ein volles Jahr.

Bevor Sie das Schreiben abschicken, lohnt ein Blick auf die Stellen, an denen es regelmäßig schiefgeht:

Schicken Sie die Kündigung mit einem Nachweis über den Versand und bewahren Sie diesen auf, bis die Bestätigung des Versicherers vorliegt.

Kündigen Sie erst, wenn der neue Vertrag policiert ist. Zwischen Kündigung und Annahme beim neuen Anbieter entsteht sonst eine Lücke, und in dieser Zeit wird jede angeratene Behandlung zum Problem.

Rechnen Sie damit, dass die Staffel beim neuen Versicherer wieder bei null beginnt. Wer nach drei Jahren wechselt, fängt bei den Höchstbeträgen von vorn an und wartet erneut auf die unbegrenzte Leistung.

Kündigen Sie nicht wegen einer laufenden Behandlung. Prüfen Sie stattdessen zuerst, was Ihr bestehender Tarif in diesem Kalenderjahr noch leistet.

Der häufigste Anlass für eine Kündigung ist eine Beitragserhöhung. Prüfen Sie in diesem Fall die Mitteilung genau: Versicherer weisen darin aus, welche Rechte Ihnen aus der Anpassung erwachsen und bis wann Sie reagieren müssen.

Häufige Fragen zur Zahnzusatzversicherung der Bayerischen

Wie teuer ist eine Zahnzusatzversicherung bei der Bayerischen?

Die Tarife beginnen laut Anbieter bei 4,80 Euro im Monat für ZAHN Smart, 16,50 Euro für ZAHN Komfort und 17,50 Euro für ZAHN Prestige. Der tatsächliche Beitrag hängt vom Eintrittsalter ab und wird individuell berechnet.

Wer ist der Versicherer hinter der Bayerischen?

Die Zahnzusatzversicherung der Bayerischen wird von der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG gezeichnet. Sie gehört zur Münchener Versicherungsgruppe die Bayerische und betreibt überwiegend das Kompositgeschäft.

Hat die Bayerische eine Wartezeit?

Nein, die Bayerische verzichtet bei ihrer Zahnzusatzversicherung auf eine Wartezeit. Beim Antrag ist allerdings ein kurzer Fragebogen auszufüllen, dessen Angaben nach § 19 VVG rechtlich bindend sind.

Wie gut ist die Zahnzusatzversicherung der Bayerischen?

Der Spitzentarif ZAHN Prestige wurde von Stiftung Warentest im Finanztest 07/2025 mit der Note 0,5 (sehr gut) bewertet. Für ZAHN Komfort und ZAHN Smart gilt dieses Urteil nicht.

Was gilt, wenn mir bereits Zähne fehlen?

Bei zwei bis drei fehlenden Zähnen begrenzt die Leistungsstaffel die Erstattung im ersten Kalenderjahr auf 300 Euro und auf 1.200 Euro in den ersten vier Jahren zusammen. Ab dem fünften Kalenderjahr entfällt die Begrenzung.

Zahlt die Bayerische bei einer bereits angeratenen Behandlung?

Für diesen Fall gibt es den Zusatzbaustein ZAHN Sofort für 29,90 Euro im Monat. Er ist auf Behandlungen zugeschnitten, die bereits empfohlen wurden oder schon laufen.

Wie reiche ich meine Zahnarztrechnung ein?

Schicken Sie den Heil- und Kostenplan an die Bayerische, solange die Behandlung noch nicht begonnen hat, und lassen Sie sich die Erstattungshöhe bestätigen. Nach der Behandlung folgt die nach GOZ-Positionen aufgeschlüsselte Rechnung, und zwar getrennt bei Krankenkasse und Versicherer.

Fazit

Für ein gesundes Gebiss ist ZAHN Prestige eine der stärksten Optionen am Markt, und die Note 0,5 im Finanztest 07/2025 ist verdient. Wer den Vollschutz will, sollte die mittlere Stufe überspringen: Ein Euro Unterschied beim Einstiegsbeitrag rechtfertigt keine Erstattung, die vom Bonusheft abhängt.

Unsere Empfehlung: ZAHN Prestige Für einen Euro mehr als die mittlere Stufe bekommen Sie 100 Prozent bei Zahnbehandlung und Zahnersatz, ohne Bonusheft-Bedingung. Prestige jetzt abschließen

Für Menschen mit mehreren Zahnlücken sieht unsere Einschätzung anders aus. Die Leistungsstaffel macht den Vertrag in genau den Jahren klein, in denen die teure Behandlung ansteht. Sinnvoll ist er dann als langfristige Absicherung ab dem fünften Jahr, nicht als Lösung für das Implantat, das dieses Jahr geplant ist.

Und unabhängig vom Tarif: Klären Sie vor der Unterschrift, wie viele fehlende Zähne der Versicherer bei Ihnen zählt. Diese eine Zahl verschiebt Ihre Erstattung im ersten Jahr zwischen 300 und 1.250 Euro.

Alternativen zur Bayerischen

Welcher andere Anbieter für Sie infrage kommt, hängt davon ab, woran die Bayerische in Ihrem Fall scheitert.

DFV: der zweite Rundumschutz auf Ihrer Liste

Die DFV gehört auf Ihre Liste, wenn die Bayerische Ihnen wegen zwei oder drei fehlender Zähne nur 300 Euro im ersten Kalenderjahr und 1.200 Euro in vier Jahren zugesteht. Diese Summen sind der Maßstab, an dem sich ein Konkurrenzangebot messen lassen muss.

Holen Sie ein zweites Angebot ein und legen Sie die Staffeln nebeneinander, bevor Sie sich festlegen. Bei Lücken im Gebiss ist das der Vergleich, auf den es ankommt.

DFV Zahnzusatzversicherung Zweites Angebot für den Rundumschutz, wenn die Staffel der Bayerischen bei Ihnen klein ausfällt. Angebot der DFV prüfen

ottonova: Zahnschutz vom reinen Krankenversicherer

ottonova ist ein digitaler privater Krankenversicherer und damit das Gegenmodell zur BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG, die laut GDV-Verzeichnis überwiegend Kfz, Haftpflicht und Hausrat versichert. Wer seinen Zahnschutz bei einem Haus abschließen will, dessen Kerngeschäft Gesundheit ist, findet hier den passenden Ansprechpartner.

Dazu kommt die Abwicklung: Anträge, Rechnungen und Rückfragen laufen über eine App statt über den Postweg. Das ist Geschmackssache, für viele aber der praktische Unterschied im Erstattungsalltag.

ottonova Zahnzusatzversicherung Digitaler Krankenversicherer mit App-Abwicklung für Anträge und Rechnungen. ottonova ansehen

ERGO: die Alternative zu ZAHN Smart mit Beratung

Die ERGO ist die Adresse für alle, denen ZAHN Smart mit seinen 75 Prozent auf Zahnbehandlung und Zahnersatz zu dünn erscheint, die aber deutlich unter dem Prestige-Beitrag bleiben wollen. Der Konzern führt eine breite Tarifpalette zwischen diesen beiden Polen.

Dazu kommt ein praktischer Punkt: Die Bayerische nennt ihre Beiträge nur als “ab”-Werte und rechnet den Rest im Online-Rechner aus. Wenn Sie den Antrag und den Fragebogen lieber mit einer Ansprechperson durchgehen, ist ein Anbieter mit Beratungsstruktur die bessere Wahl.