Nach 400 Kalorien zum Frühstück, 600 zum Mittagessen und einem Snack von 200 am Nachmittag bleiben von einem Tagesbudget von 1.500 bis 1.700 Kalorien abends 300 bis 500 Kalorien übrig, bevor das Defizit zum Überschuss kippt. Das ist wenig Raum für ein Gericht, das bis zum nächsten Morgen vorhalten soll. Die meisten Abendessen-Ideen scheitern an dieser Lücke: Sie sind zu mickrig, um zu tragen, oder sie sprengen den Rest des Tages. Kalorienarm heißt auf dieser Seite deshalb etwas Konkretes: 150 bis 425 Kalorien pro Portion und mindestens 17 Gramm Eiweiß, damit ein kalorienarmes Abendessen über die Sättigung funktioniert und nicht über Verzicht. Die zwölf Rezepte, neun warme und drei kalte, sind nach Kalorien sortiert, das leichteste zuerst. Alle Kalorien- und Eiweißwerte sind aus den Werten des Bundeslebensmittelschlüssels des Max-Rubner-Instituts (Stand Juli 2026) für die angegebenen Grammmengen gerechnet, nicht aus Herstellerangaben einzelner Zutaten übernommen, und beziehen sich auf die tatsächlich gegessene Portion.

9 warme Rezepte für ein kalorienarmes Abendessen, sortiert nach Kalorien

1. Zucchini-Puffer mit Knoblauch-Joghurt

300 g Zucchini grob reiben, kräftig ausdrücken und mit 1 Ei (ca. 55 g ohne Schale), 20 g Vollkornmehl, Salz, Pfeffer und Muskat vermengen. In 5 g Rapsöl portionsweise bei mittlerer Hitze etwa vier Minuten pro Seite goldbraun braten. Dazu 100 g Joghurt mit 1,5 % Fett mit einer gepressten Knoblauchzehe und Kräutern verrühren.



Kalorien: ca. 295 kcal | Eiweiß: ca. 18 g | Zeit: ca. 20 Min. | Portion: ca. 450 g (nach dem Ausdrücken der Zucchini)

2. Skyr-Kaiserschmarrn mit Zimt

150 g Skyr mit 1 Ei (ca. 55 g ohne Schale), 30 g Vollkornmehl, Zimt und einem Teelöffel Erythrit verrühren, in 5 g Butter bei mittlerer Hitze goldbraun braten und mit zwei Gabeln zerreißen. Mit 7 g Honig statt Erythrit gesüßt kommen rund 20 Kalorien dazu.



Kalorien: ca. 305 kcal | Eiweiß: ca. 27 g | Zeit: ca. 15 Min. | Portion: ca. 240 g

3. Möhren-Kohlrabi-Hackauflauf

100 g Rinderhack (mager, 5 % Fett) in einer beschichteten Pfanne ohne Fett anbraten, mit 120 g gewürfelten Möhren und 120 g Kohlrabi mischen, mit 30 g geriebenem Gouda (45 % Fett i. Tr.) bestreuen und bei 200 °C Ober- und Unterhitze 25 Minuten backen. Zum Schluss Petersilie darüber.



Kalorien: ca. 315 kcal | Eiweiß: ca. 32 g | Zeit: ca. 35 Min. | Portion: ca. 370 g

4. Lachs mit Spinat aus dem Ofen

120 g Lachsfilet auf 200 g Blattspinat setzen, mit 20 g Crème fraîche (30 % Fett), Zitronensaft und Dill belegen und bei 180 °C Ober- und Unterhitze 20 Minuten garen. Mit Kabeljau statt Lachs fällt das Gericht auf rund 190 Kalorien, liefert aber immer noch etwa 27 g Eiweiß.

Grilled salmon with spinach, lemon and thyme



Kalorien: ca. 320 kcal | Eiweiß: ca. 30 g | Zeit: ca. 25 Min. | Portion: ca. 340 g

5. Serbische Bohnensuppe

200 g Kidneybohnen aus der Dose (abgetropft) mit 100 g Paprika, 50 g Zwiebel, Paprikapulver und einem Lorbeerblatt in 5 g Rapsöl anschwitzen, mit 200 ml Gemüsebrühe aufgießen und 25 Minuten köcheln, bis die Suppe sämig wird.



Kalorien: ca. 320 kcal | Eiweiß: ca. 17 g | Zeit: ca. 35 Min. | Portion: ca. 550 g

6. Brokkoli-Käse-Nuggets aus dem Ofen

300 g Brokkoli fein zerkleinern, mit 1 Ei (ca. 55 g ohne Schale), 30 g geriebenem Gouda (45 % Fett i. Tr.), 20 g Semmelbröseln und Muskat vermengen, zu Nuggets formen und bei 200 °C Ober- und Unterhitze 20 Minuten backen statt frittieren.



Kalorien: ca. 335 kcal | Eiweiß: ca. 26 g | Zeit: ca. 30 Min. | Portion: ca. 400 g

7. Tomaten-Mozzarella-Suppe mit Putensalami

350 g passierte Tomaten mit 40 g Zwiebel, Oregano und Basilikum aufkochen, 60 g Mozzarella light (30 % Fett i. Tr.) und 40 g Putensalami untermischen und kurz ziehen lassen. Schmeckt wie eine Pizza in Suppenform, ohne den Boden. Mit klassischem Mozzarella (45 % Fett i. Tr.) kommen rund 40 Kalorien dazu. Bei Putensalami schwanken die Nährwerte je nach Marke, ein Blick auf die Packung lohnt sich.



Kalorien: ca. 355 kcal | Eiweiß: ca. 27 g | Zeit: ca. 20 Min. | Portion: ca. 490 g

8. Chicken-Curry-Auflauf mit Gemüse

150 g Hähnchenbrust mit 75 g Paprika und 75 g Zucchini in 5 g Rapsöl anbraten, mit einem Teelöffel Currypulver und 40 g Naturjoghurt (1,5 % Fett) binden, mit 30 g Gouda (45 % Fett i. Tr.) bestreuen und bei 200 °C Ober- und Unterhitze 15 Minuten überbacken. Ohne den Käse sinkt das Gericht auf rund 260 Kalorien und liefert noch etwa 38 g Eiweiß.



Kalorien: ca. 365 kcal | Eiweiß: ca. 45 g | Zeit: ca. 30 Min. | Portion: ca. 370 g

9. Tex-Mex-Auflauf mit Hackfleisch und Bohnen

100 g Rinderhack (mager, 5 % Fett) ohne Fett anbraten, mit 100 g Kidneybohnen und 60 g Mais (beide aus der Dose, abgetropft), 100 g passierten Tomaten, Paprikapulver und Kreuzkümmel mischen, mit 25 g geriebenem Gouda (45 % Fett i. Tr.) bestreuen und bei 200 °C Ober- und Unterhitze 20 Minuten überbacken. Putenhack funktioniert genauso, je nach Fettgehalt mit etwas weniger Kalorien.



Kalorien: ca. 390 kcal | Eiweiß: ca. 38 g | Zeit: ca. 30 Min. | Portion: ca. 385 g

3 kalte Gerichte ohne Kochen für warme Abende

10. Quarkspeise mit Zitrone und Limette

200 g Magerquark mit dem Saft einer halben Zitrone und einer halben Limette glattrühren und nach Geschmack mit Erythrit oder Süßstoff süßen.



Kalorien: ca. 150 kcal | Eiweiß: ca. 26 g | Zeit: ca. 5 Min. | Portion: ca. 230 g

11. High-Protein-Quark-Bowl mit Beeren

200 g Magerquark mit 100 g gemischten Beeren, Zimt und 7 g Honig verrühren. TK-Beeren funktionieren genauso gut wie frische und kosten außerhalb der Saison deutlich weniger.



Kalorien: ca. 205 kcal | Eiweiß: ca. 27 g | Zeit: ca. 3 Min. | Portion: ca. 310 g

12. Linsensalat mit Mozzarella und Balsamico

150 g gekochte Linsen aus der Dose (entspricht etwa 65 g getrockneten Linsen) mit 60 g Mozzarella light (30 % Fett i. Tr.), 100 g Tomaten, 10 g Balsamico und Basilikum mischen.



Kalorien: ca. 315 kcal | Eiweiß: ca. 27 g | Zeit: ca. 15 Min. | Portion: ca. 320 g

Kohlenhydrate am Abend und der Mythos vom späten Essen

Bei sechs der zwölf Gerichte oben stecken Mehl, Semmelbrösel, Bohnen, Mais oder Linsen im Topf, also Kohlenhydrate, die in vielen Diätratgebern abends als Tabu gelten. Die Datenlage trägt diese Regel nicht. Das Bundeszentrum für Ernährung formuliert die Bedingung fürs Abnehmen ohne jede Uhrzeit: Die aufgenommene Kalorienmenge muss unter der verbrauchten liegen. Dass spätes Essen trotzdem so oft mit Übergewicht zusammenfällt, hat mit der Situation zu tun und nicht mit dem Stoffwechsel, weil abends häufiger nebenbei gegessen wird, etwa vor dem Fernseher, und ohne feste Portionsgrenze. Dieses Muster schlüsselt der Ratgeber zu den nächtlichen Kalorienkillern genauer auf.

Die zweite verbreitete Regel, Kohlenhydrate gehörten abends grundsätzlich vom Teller, geht auf das Konzept Schlank im Schlaf zurück, das der Arzt Detlef Pape 2006 populär gemacht hat: Abends nur Eiweiß und Fett, damit der Insulinspiegel niedrig bleibt und der Körper über Nacht mehr Fett verbrennt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat dieses Konzept selbst geprüft und kommt zu einem klaren Urteil: Es gibt keine kontrollierten Studien, die die Insulin-Trennkost stützen, und die Annahme, Hunger und Sättigung würden allein vom Insulin gesteuert, blendet andere Hormone aus, die dabei ebenfalls eine Rolle spielen. Abnehmen mit diesem Ansatz führt die DGE schlicht darauf zurück, dass insgesamt weniger Kalorien gegessen werden, nicht darauf, dass Kohlenhydrate zu einer bestimmten Uhrzeit verboten wären (dge.de). Ob die innere Uhr beim Essen eine kleinere Rolle spielt, ist Gegenstand aktueller Forschung; an der Rechnung über den ganzen Tag ändert sie nach heutigem Kenntnisstand nichts. Für den Alltag heißt das: Eine Portion Bohnen oder ein Löffel Mehl im Auflauf ist am Abend kein Fehler, solange die Gesamtkalorien des Tages stimmen. Eine grundsätzliche, über den ganzen Tag verteilte Reduktion der Kohlenhydrate ist ein anderer Ansatz, dessen Systematik die Seite zu Low Carb erklärt.

Das Abendessen ins Tagesbudget einplanen

Die zwölf Rezepte oben liegen zwischen 150 und 425 Kalorien, weil ein Abendessen selten allein für sich steht. Ein Beispieltag macht die Rechnung greifbar: 400 Kalorien zum Frühstück, 550 zum Mittagessen und ein kleiner Snack mit 200 Kalorien, wie sie die Übersicht zu kalorienarmen Snacks sortiert, ergeben 1.150 Kalorien. Bei einem Tagesbudget von 1.650 Kalorien bleiben für den Abend genau 500 Kalorien, also mehr als der Tex-Mex-Auflauf mit 425 Kalorien braucht, das kalorienreichste Gericht der Liste. Fällt der Nachmittagssnack aus, reicht der Rest sogar für zwei Gänge, etwa den Lachs mit Spinat und die Quarkspeise hinterher.

Ob ein Gericht warm oder kalt auf den Tisch kommt, ändert an der Kalorienzahl nichts, entscheidet aber über den Aufwand: Ein Auflauf braucht 20 bis 25 Minuten Ofenzeit und passt eher zu Abenden mit etwas Luft, während Quark-Bowl und Linsensalat in unter fünf Minuten stehen und sich damit für hektische Werktage oder heiße Sommerabende eignen, an denen niemand die Herdplatte anwerfen will.

Wichtiger als die reine Kalorienzahl ist, wie viel Eiweiß im Abendessen steckt. Der Referenzwert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegt bei 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, ab 65 Jahren bei 1,0 Gramm. Das sind zwei Altersgruppen und keine Spanne, und es ist ein Mindestbedarf zur Deckung der Körperfunktionen, kein Optimum für ein Kaloriendefizit. Im Kaloriendefizit liegt die sinnvolle Menge für den Erhalt von Muskelmasse höher, das ist aber keine Empfehlung der DGE. Alle zwölf Rezepte oben liefern mindestens 17 Gramm Eiweiß pro Portion, die meisten deutlich mehr, und decken damit allein am Abend einen guten Teil des Tagesbedarfs. Wie sich dieser Bedarf über den ganzen Tag aus anderen Lebensmitteln zusammensetzt, zeigt die Tabelle zu proteinreichen Lebensmitteln.

Wird es an einem Tag doch knapper als geplant, senken Sie jedes der warmen Gerichte mit drei Stellschrauben um 40 bis 105 Kalorien, ohne dass die Eiweißmenge stark leidet:

Käse halbieren oder weglassen: 30 g Gouda (45 % Fett i. Tr.) bringen rund 105 Kalorien mit, davon aber nur 7,5 g Eiweiß.

Statt Öl oder Butter eine beschichtete Pfanne nutzen: 5 g Rapsöl sind 45 Kalorien, 5 g Butter rund 38.

Crème fraîche gegen Joghurt tauschen: 20 g Crème fraîche (30 % Fett) liegen bei knapp 60 Kalorien, 20 g Joghurt mit 1,5 % Fett bei rund 9.

Eiweißdichte im Vergleich: von der Quarkspeise bis zur Bohnensuppe

Im Kaloriendefizit zählt nicht nur die absolute Eiweißmenge, sondern ihr Verhältnis zur Kalorienzahl. Die Quarkspeise mit Zitrone und Limette führt das Feld mit rund 17 g Eiweiß je 100 kcal an, gefolgt von der High-Protein-Quark-Bowl mit etwa 13 g. Unter den warmen Gerichten liegt der Chicken-Curry-Auflauf mit gut 12 g je 100 kcal vorn, der Möhren-Kohlrabi-Hackauflauf folgt mit rund 10 g, der Lachs mit Spinat mit etwa 9 g. Am unteren Ende stehen der Zucchini-Puffer mit rund 6 g und die serbische Bohnensuppe mit gut 5 g je 100 kcal. Schlechte Gerichte sind das nicht: Beim Puffer sitzen die Kalorien im Mehl und im Bratöl, bei der Bohnensuppe im Öl und in der Stärke der Bohnen, und beide bringen dafür Ballaststoffe mit. An einem Abend mit besonders knappem Rest im Budget greifen Sie aber besser zu den Gerichten aus dem oberen Drittel dieser Rangfolge.

Ein dreizehntes Gericht nach demselben Muster bauen

Gehen Sie für ein eigenes Gericht in dieser Reihenfolge vor: zuerst die Eiweißquelle festlegen, also Hähnchen, Fisch, Hülsenfrüchte oder Quark, danach eine großzügige Portion Gemüse dazunehmen, und erst am Ende die kleinere Menge Kohlenhydrate, etwa einen Löffel Mehl im Auflauf oder eine Handvoll Bohnen. In dieser Reihenfolge gedacht bleibt das Gericht fast automatisch im Rahmen des Abendbudgets, ohne dass eine Zutat komplett gestrichen werden muss. Umgekehrt gedacht, also von den Nudeln oder Kartoffeln aus, wird die Portion fast immer zu groß.

YAZIO: das Restbudget für den Abend im Blick behalten

Wer nicht bei jedem Rezept im Kopf mitrechnen will, wie viel vom Tagesbudget für den Abend noch übrig ist, bekommt mit YAZIO eine Kalorien- und Nährwertdatenbank, die Frühstück, Mittagessen und die zwölf Gerichte oben in Sekunden erfasst und den verbleibenden Spielraum direkt anzeigt.

Noch Fragen zum kalorienarmen Abendessen?

Was ist ein kalorienarmes Abendessen?

Ein kalorienarmes Abendessen liegt üblicherweise zwischen 150 und 500 Kalorien und ist so aufgebaut, dass es viel Eiweiß und Gemüse, aber nur eine kleine Portion Kohlenhydrate enthält. Ziel ist, mit möglichst wenig Kalorien möglichst lange satt zu bleiben, statt einfach nur die Portion zu verkleinern. Neben Eiweiß tragen auch die Ballaststoffe aus Gemüse, Linsen oder Bohnen zur Sättigung bei, weil sie im Magen Volumen schaffen, ohne nennenswert Kalorien zu liefern.

Macht spätes Essen wirklich dick?

Nein, nicht durch die Uhrzeit selbst. Entscheidend ist die Kalorienbilanz des ganzen Tages, und die kennt keine Uhrzeit. Spätes Essen fällt vor allem deshalb häufiger mit Übergewicht zusammen, weil abends öfter nebenbei und in größeren Portionen gegessen wird, nicht weil der Stoffwechsel nach 18 Uhr anders arbeitet.

Sind Kohlenhydrate am Abend tabu?

Nein. Die DGE hat das Konzept Schlank im Schlaf, das genau das behauptet, selbst geprüft und keine kontrollierten Studien gefunden, die es stützen. Eine moderate Portion Kohlenhydrate am Abend ist unbedenklich, solange die Tagesbilanz stimmt.

Wie viele Kalorien darf ein kalorienarmes Abendessen haben?

Als grobe Richtschnur passen 300 bis 500 Kalorien in ein Tagesbudget von 1.500 bis 1.800 Kalorien mit einem Defizit von etwa 500 Kalorien. An Tagen mit einem sehr leichten Mittagessen ist auch etwas mehr Spielraum, und die drei kalten Gerichte oben liegen mit 150 bis 315 Kalorien noch darunter.

Sind kalte Gerichte abends genauso sättigend wie warme?

Ja, solange Eiweißmenge und Portionsgröße stimmen. Die Quark-Bowl mit Beeren liefert mit 205 Kalorien mehr Eiweiß als der Zucchini-Puffer mit fast 300, weil Magerquark von Natur aus eiweißreich ist. Warme Gerichte haben keinen Sättigungsvorteil durch die Temperatur, sondern nur durch das, was drin ist.

Lassen sich die Rezepte vorbereiten, wenn abends wenig Zeit bleibt?

Ja, vor allem die Auflaufgerichte und die Suppen. Tex-Mex-Auflauf, Möhren-Kohlrabi-Hackauflauf und die serbische Bohnensuppe lassen sich am Wochenende in größerer Menge kochen, portionieren und an Wochentagen nur noch aufwärmen. Aufläufe und die Bohnensuppe halten sich portioniert mehrere Wochen im Gefrierfach, während die Quark-Bowl und die Quarkspeise wegen der frischen Milchbasis in den Kühlschrank gehören und innerhalb von zwei bis drei Tagen aufgegessen werden sollten.

Sind auch vegetarische Gerichte dabei?

Ja, sieben der zwölf Gerichte kommen ohne Fleisch und Fisch aus: der Zucchini-Puffer, der Skyr-Kaiserschmarrn, die Brokkoli-Käse-Nuggets, die serbische Bohnensuppe, der Linsensalat mit Mozzarella sowie beide Quark-Varianten. Vegan sind die Optionen hier dünn, weil das Eiweiß in den vegetarischen Gerichten überwiegend aus Skyr, Quark, Joghurt oder Käse kommt. Ohne Milchprodukte und Ei funktioniert von den zwölf Rezepten nur die serbische Bohnensuppe unverändert; der Tex-Mex-Auflauf lässt sich mit doppelter Bohnenmenge und ohne Käse umbauen, verliert dann aber rund ein Drittel seines Eiweißanteils.