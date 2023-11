"Die Situation in den Krankenhäusern ist bedrohlich und bleibt bedrohlich. Ausgelöst insbesondere jetzt durch die hohen Inflationskostensteigerungen und durch die anstehenden Tarifsteigerungen, die nächstes Jahr kommen. Das ist nicht refinanziert und das löst den aktuell wirtschaftlichen Druck aus […] Es wird für viele Häuser an die Existenz gehen anders kann man es nicht mehr formulieren", sagt Ingo Morell. Er ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Abhilfe soll jetzt eine Bundesratsinitiative schaffen. Die wurde am Nachmittag im Düsseldorfer Landtag vorgestellt.