Zverevs Leidensweg in China: Trotz aller Hindernisse auf Erfolgskurs

Zum Glück kann sie ihrem Partner aber in China zur Seite stehen! Alexander Zverev Gesundheitszustand ist aktuell nicht in Topform: Sein Magen rebellierte bereits, die Nase läuft und der Biorhythmus ist aus dem Takt geraten. Trotzdem fühlt sich der Hamburger in China offensichtlich pudelwohl. Gegen den starken Chilenen Nicolas Jarry feierte Zverev seinen siebten Sieg in Folge auf der Asientour. Nach dem Titel in Chengdu steht er nun auch in Peking im Halbfinale.

Dort wartet ein alter Bekannter in Bestform. Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr trifft Zverev auf den Russen Daniil Medwedew. Der Sieg gegen Jarry gibt ihm aber Selbstvertrauen für die bislang größte Herausforderung auf seinem China-Trip.