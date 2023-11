Je näher Weihnachten rückt, desto mehr Pakete kommen am Flughafen Köln-Bonn an, bis zu 800.000 Stück pro Nacht. Das ist die beste Zeit für Schmuggler, Drogen einfach per Post zu verschicken und in der riesigen Masse nicht erwischt zu werden. Dagegen kämpft der Zoll vor allem mit Spürhunden.