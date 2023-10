Nicht nur vor Synagogen, auch vor muslimischen Gebetshäusern wird kein Halt gemacht: Vor zehn Tagen haben Unbekannte versucht, eine Moschee in Bochum anzuzünden. Außerdem wurde das Gebäude mit einem Hakenkreuz und einem Davidstern beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt. Als Zeichen für ein friedliches Miteinander besuchen Vertreter jüdischer Verbände in Nordrhein-Westfalen heute die Moschee. Sie folgen damit einer Einladung der vier größten muslimischen Landesverbände nach deren Synagogenbesuch am Montag in Köln.