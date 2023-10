Laut Polizei habe sich das 16-jährige Opfer zuvor in einer Gruppe mit mehreren Jugendlichen aufgehalten. „Diese müssten aller Wahrscheinlichkeit nach Zeugen der Tat gewesen sein“, berichtet Lars Dehnert, Polizeipressesprecher im Gespräch mit RTL am Mittwochmorgen (11. Oktober). Jetzt suchen die Beamten nach den Jugendlichen, die sich vor dem Messerangriff am 25. September unter Umständen zusammen mit dem Opfer in einer Straße in Braunschweig aufgehalten haben.

