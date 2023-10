Wolfgang Grupp sorgt immer wieder mit umstrittenen Aussagen für Diskussionen. Der Chef des Textilunternehmens Trigema ist ein Geschäftsmann der alten Schule, führt sein Unternehmen seit Jahrzehnten in patriarchalischem Stil.

Das merkt man auch seinen jüngsten Aussagen zum Thema Betriebsräte an. Grupp äußerte sich in einem Vortrag, den er bei einer Veranstaltung der Volksbank Pirna in Sachsen hielt, dazu – und machte deutlich, wie wenig er in der Regel von den Arbeitnehmervertretern hält. „Die guten Leute wollen mit dem Scheiß gar nichts zu tun haben. Und die, die zu Hause nichts zu sagen haben, können jetzt endlich mal was sagen und lassen sich aufstellen“, erklärte er.