Die Stimmung ist eher nachdenklich. Der Abend bei Musik und Reden emotional. Alle wollen gemeinsam Gutes tun. Für 500 Euro können die Gäste eine Patenschaft übernehmen. So ermöglichen sie einem Kind in Israel einen Platz in einer WIZO-Tagesstätte.

Fast 600 Patenschaften sind am Abend zusammengekommen. Am Ende wurde dann zumindest noch gesungen und geklatscht. Der WIZO-Ball: In diesem Jahr etwas anders als sonst, aber ganz im Zeichen Israels.