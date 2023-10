Wissenschaftler aus Münster will Bettwanzen

Ein Wissenschaftler des LWL-Naturkundemuseums in Münster will, dass Menschen ihm Bettwanzen zu schicken. Entweder per Foto oder nach einer Nacht im Gefrierfach dann tot auf dem Postweg. Der LWL-Experte verspricht eine schnelle Rückmeldung an die Absender, ob der Bettwanzenverdacht berechtigt ist. Die Aktion ist nicht ganz uneigennützig. Mithilfe der Daten kann der Wissenschaftler die Verbreitung der Insekten erforschen und anschließend Strategien zur Vermeidung entwickeln. Die Krabbeltiere ernähren sich von menschlichem Blut. Krankheiten können sie aber nicht übertragen.

Wenn Ihr dem Wissenschaftler auch etwas schicken wollt:

LWL-Museum für Naturkunde

z.H. Herrn Dr. Viktor Hartung

Sentruper Str. 285

48161 Münster

Oder Fotos per Mail an:

fundmeldung@lwl.org