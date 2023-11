Richtung Wochenende wird es aber jeden Tag eine Spur kälter und der Winter traut sich zuerst in die Mittelgebirge und dann noch in etwas tiefere Lagen. Am Donnerstagmorgen gibt es Frost am ehesten südlich der Donau sowie im Bayerischen Wald.

Am Freitag und Samstag verhindern viele Wolken und der Wind den Frost. Aber am Sonntagfrüh ist Schneeglätte möglich. Im Alpenvorland sowie im gesamten Süden sind in Lagen über etwa 800 Meter leichter Frost und gefrierende Nässe drin. Wo nasse Flocken fallen, gbt es dann Schneeglätte. Betroffen sind hier dann alle Mittelgebirge – aber eben nur in höheren Lagen.

Einen echten Wintereinbruch mit Schnee im Flachland sehen wir derzeit nicht. Allerdings wird uns das Schauerwetter erhalten bleiben. Und das kann ebenfalls einige Gefahren auf den Straßen und Wegen bedeuten.

