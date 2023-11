Mit der Heizung ist das schon so eine Sache: Abends, wenn es richtig kühl wird, schalten wir die Heizung ein. Am nächsten Morgen, beim Verlassen des Hauses, schalten wir sie wieder aus. Viele denken da wahrscheinlich in erster Linie an ihren Geldbeutel. Die Energiepreise sind zwar gesunken, haben es aber immer noch in sich. Deshalb fordern NRW-Verbraucherschützer von der Regierung die Stromsteuer zu senken. Auch für private Haushalte. Wie Sie aber schon jetzt vorsorgen und vor allem sparen können, erfahren Sie bei unseren Tipps.