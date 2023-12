Wie Peter Kraus einst ins Visier von Agenten kam

Nur wenige deutsche Künstler hatten vor der Wende sowohl in der Bundesrepublik als auch in der ehemaligen DDR riesige Erfolge. Einer davon war der beliebte Rock'n'Roll-Musiker und Schlagerstar Peter Kraus (84). Wie nun der Historiker Professor Michael Wala in seinem neuen Buch "Der Stasi-Mythos" schreibt, sorgte einer seiner zahlreichen deutsch-deutschen Grenzübergänge sogar dafür, dass er in München von einem Observationsteam des Bundesamtes für Verfassungsschutz beobachtet wurde. Diese hielten ihn für einen Ost-Agenten.