Der Weihnachtsbaum kann für Lena Gercke gar nicht früh genug stehen und für ihre „LeGer’s by Lena Gercke Holly Jolly Christmas Party“ in Berlin hat sie dieses Jahr extra einen ganzen Weihnachtsmarkt errichten lassen. Unschwer zu erkennen: Die GNTM-Gewinnerin von 2006 LIEBT die Feiertage!

Doch in allem Überschwang achtet sie darauf, dass es für ihre beiden kleinen Töchter Zoe (3) und Lia (fast ein Jahr) „nicht zu viel“ wird, wie sie uns im RTL-Interview erklärt: „Dass es nicht so Massen an Geschenken und Essen gibt. Alles ein bisschen ausbalanciert.“ Die Kleinen sollen „nicht total durchdrehen“. Dann kann Mutti ihre allerliebste Jahreszeit auch stressfrei genießen.