Wie Jackie Kennedys blutverschmiertes Chanel-Kostüm traurige Geschichte schrieb

1963 begleitete Jackie Kennedy ihren Ehemann erstmals auf einer seiner Wahlkampfreisen. Schon damals galt die damals 34-Jährige als Mode-Ikone, war stets elegant angezogen und perfekt frisiert. Für ihren Auftritt in Dallas (Texas) entschied sich die First Lady für ein pinkfarbenes Chanel-Kostüm. Dabei handelte es sich allerdings nicht um ein Original, sondern um eine vom Modehaus genehmigte Kopie. Der Grund: Kennedy wollte, dass seine Frau nur Kleidung trug, die in den USA gefertigt wurde. Genau dieses Kostüm ist bis heute ihr wohl berühmtester Look – und zwar aus einem traurigen Grund.

Als John F. Kennedy von einem Attentäter erschossen wurde, saß die vierfache Mutter direkt neben ihm. Die Bilder, wie sie sich verzweifelt über ihn Mann beugte, gingen um die Welt. Obwohl ihr Chanel-Kostüm von Blutflecken übersät war, weigerte sie sich bei der Vereidigung des neuen Präsidenten, Lyndon B. Johnson (†64), etwas anderes anzuziehen. „Sie sollen sehen, was sie ihm angetan haben“, sagte sie laut eines Berichts von CNN. Erst am nächsten Tag soll sie ihre Kleidung abgelegt haben.

Das Kostüm, welches sich danach jahrelang auf dem Dachboden von Jackies Mutter Janet Lee Bouvier (†81) befand, wurde 2003 an das Nationalarchiv in Maryland übergeben – unter der Voraussetzung, dass es erst im Jahr 2103 der Öffentlichkeit gezeigt werden darf. Gereinigt wurde es nie. (mja)

