Der Messenger-Dienst WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, bei der Text-Nachrichten im Nachhinein noch bearbeitet werden können.

Besonders in Gruppen kann es sein, dass Whatsapp selbst das Verschwinden einer Nachricht verhindert – und zwar durch Zitate. Wenn jemand etwas geschrieben hat, auf das eine andere Person geantwortet hat, also die ursprüngliche Nachricht zitiert, kann deren Absender zwar die Quelle löschen, ändert damit aber nicht das Zitat. Die gelöschte Nachricht bleibt also erhalten.

Auch das Whatsapp-Backup speichert Nachrichten, die eigentlich längst gelöscht sein sollten. Das aber nur, wenn zwischen dem Empfang der Nachricht und deren Entfernen eine Sicherung der Chats durchgeführt wurde. In den Whatsapp-Einstellungen lässt sich unter „Chats“ und „Chat-Backup“ festlegen, wie oft das passieren soll. Bei monatlichen Sicherungen ist es natürlich unwahrscheinlicher, dass man einen entfernten Beitrag abgefangen hat. Bei täglichen Backups sieht das schon anders aus.

Selbst wenn Whatsapp eine verloren geglaubte Nachricht zufällig gesichert hat – sie lesen zu können, ist erstaunlich aufwendig. Denn um ein Backup wiederherzustellen, muss man den Messenger zunächst vom Smartphone löschen und danach wieder installieren. Lässt man sich auf diese zeitraubende Tortur ein, wird man allerdings tatsächlich mit der eigentlich entfernten Nachricht belohnt.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei stern.de