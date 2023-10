Weniger Chaos im Auto: Ordnung und Sauberkeit trotz Kindern

Gerade bei textilen Autositzen kann es sehr anstrengend werden, wenn Essen oder klebrige Getränke ihren Weg auf den Stoff finden – bei Ledersitzen sieht das etwas anders aus, die lassen sich recht einfach abwischen. Aber auch in den kleinen Ritzen sammelt sich gern viel Schmutz, den auch der Staubsauger meist nur mit viel Mühe aufnehmen kann.



Eine ziemliche einfache Lösung stellen Schonbezüge für die Autositze dar, die es in den unterschiedlichsten Ausführungen gibt. Die Bezüge schützen die Sitze nicht nur vor Flecken, Krümeln und Schmutz, sondern beugen auch eventuellen Kratzern und Verschleiß vor. Plus: Die Bezüge sind bei Bedarf einfach in der Waschmaschine zu reinigen.