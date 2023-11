Auslöser für Diabetes ist der Blutzuckerspiegel im Blut. Bei einem gesunden Menschen werden Kohlenhydrate im Verdauungsapparat zu Glukose abgebaut. Über die Darmwand erfolgt eine Aufnahme ins Blut, welches die Glukose im ganzen Körper verteilt. Für den Transport der Glukose ins Innere der Zellen sorgt das Insulin. Dieses bewirkt zudem die Speicherung von nicht benötigter Glukose in der Leber und in den Muskelzellen. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel nicht an. Ist jedoch zu wenig Insulin vorhanden, bleibt die Glukose im Blut und der Zuckerspiegel steigt.