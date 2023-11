Wegen Sprachnachrichten vor Richter

Seit heute steht eine Frau vor dem Amtsgericht Köln. Grund: Ihre Aussagen im Netz. In einer Sprachnachricht heißt es: „Wenn da alle möglichen Mittel in den Bundestag und sowas in die Regierungsgebäude fliegen würden, dann wäre das Problem mit unserer korrupten Regierung beseitigt, oder?“ Die 50-Jährige reagierte mit ihren Aussagen auf ein Zitat vom russischen Ex-Präsidenten Dimitri Medwedew. Dieser kündigte an: Sollte Putin in Deutschland festgenommen werden, werde die Bundesrepublik angegriffen.