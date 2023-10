Wer auf Waschmittel nicht vollends verzichten möchte und nachhaltige Alternativen sucht, hat trotzdem Auswahl. Am meisten Verpackungsmaterial wird beim flüssigen Waschmittel in Plastikflaschen verbraucht, schon das Pulver im Karton kann einen Unterschied machen. Noch einen Schritt weiter gehen Waschmittel-Streifen*. Diese sind kompakt und lösen sich auch in kaltem Wasser auf.

Vorteile:

Kein Schleppen: Die Streifen sind kompakt und leicht – Komfort beim Einkauf!

Plastikfrei : Das Produkt kommt ohne Plastik aus und ist laut Hersteller komplett biologisch abbaubar.

: Das Produkt kommt ohne Plastik aus und ist laut Hersteller komplett biologisch abbaubar. Hypoallergene Inhaltsstoffe.

Nachteile: