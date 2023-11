Judenhass ist immer noch aktuell. Vor fast einer Woche demonstrierten rund 3.000 Menschen bei einer Pro-Palästina-Demonstration in Essen, einige forderten einen Gottesstaat. Der Anti-Israel-Protest sorgte für heftige Kritik. Laut Polizei wurden keine verbotenen Symbole gezeigt und alles lief gewaltfrei ab. Was also tun gegen islamistische Propaganda auf NRWs Straßen? Auch darüber wurde heute im Landtag gesprochen.