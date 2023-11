In der harten Schule der Liebe stets an der Seite der Kandidaten: Der „Fool“, ein Spielleiter, der die Fäden in der Hand hält und die Kandidaten auf Trab hält. Niemand ist vor ihm sicher, denn er kann jederzeit plötzlich auftauchen und die ganze Villa aufmischen. Der Fool ist ein virtueller Charakter in dessen „Körper“ Timothy Boldt schlüpft. Er kann jederzeit live zu den Kandidaten in der Villa sprechen – und damit mächtig viel Chaos veranstalten.