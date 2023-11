Was feiern wir eigentlich an Allerheiligen?

Heute ist Allerheiligen. Aber wie so oft ist die Frage: Was feiern wir da eigentlich? Dass wir nach der Hallooween-Party gestern ausschlafen dürfen? Oder dass es nur noch 53 Tage bis Heiligabend sind? Ist natürlich alles Quatsch. Die katholische Kirche erinnert am 1. November an alle Menschen, die für ihr besonders christliches und vorbildliches Leben verehrt werden und offiziell heiliggesprochen wurden.